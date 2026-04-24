„Un sediu pe măsura rolului instituției”. CSM cere din nou Guvernului alocarea unui sediu propriu, după ani de funcționare în chirie

Foto: Inquam Photos / George Călin

Consiliul Superior al Magistraturii a făcut un apel public, vineri, către Guvern solicitând alocarea unui sediu corespunzător „poziţiei instituţiei în arhitectura constituţională”, demers care ar preîntâmpina efectuarea în continuare de cheltuieli de la bugetul de stat.

Potrivit unui comunicat al CSM, articolul 92 din Legea 305/2022 spune că sediul Consiliului Superior al Magistraturii va fi pus la dispoziţie de Guvern sau va fi asigurat de Consiliul Superior al Magistraturii din bugetul aprobat potrivit legii şi în legile anterioare ale justiţiei existând dispoziţii similare.

Până în prezent, spune sursa citată, deşi au fost efectuate nenumărate demersuri, încă din anul 2005 Consiliul continuă să îşi desfăşoare activitatea într-un sediu închiriat, întrucât Guvern nu a pus la dispoziţie o clădire corespunzătoare.

„Amintim în acest sens că achiziţia de imobile la nivelul CSM (pentru asigurare sediu) a fost reglementată încă din anul 2007 prin Hotărârea Plenului Consiliului nr. 474/2007, indicatorii tehnico-economici fiind aprobaţi prin HG nr. 949/2018. Drept urmare, prin Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 a fost aprobată suma alocată în vederea achiziţionării unui sediu pentru Consiliu, iar plenul CSM a decis în anul 2019 iniţierea procedurii privind achiziţia unui sediu, procedură în cadrul căreia nu s-a depus nicio ofertă de vânzare”, precizează CSM.

Conform Consiliului, ulterior anului 2019 nu au mai existat alocări bugetare pentru achiziţia unui sediu de către CSM, având în vedere că Ministerul Justiţiei derulează, prin Banca Mondială, proiectul Cartierul pentru Justiţie, în cadrul căruia este prevăzută şi construirea unui sediu pentru Consiliu, „proiect care în prezent stagnează şi pentru executarea căruia nu este asumat niciun termen”.

„În aceste condiţii, în vederea desfăşurării în continuare a activităţii într-un sediu care să asigure inclusiv nivelul de securitate necesar, Consiliul Superior al Magistraturii a fost nevoit să prelungească periodic contractele de închiriere. Consiliul, înţelegând pe deplin situaţia economico-bugetară în care se află România, reiterează pe această cale, în mod public, solicitarea adresată Guvernului României de alocare a unui sediu corespunzător poziţiei instituţiei în arhitectura constituţională, demers care ar preîntâmpina efectuarea în continuare de cheltuieli de la bugetul de stat”, subliniază sursa menţionată. 

