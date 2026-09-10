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Un tânăr de 22 de ani, care era căutat în Danemarca pentru omor, a fost prins în județul Constanța

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masina de politie
Foto: Poliția Română
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Un tânăr român în vârstă de 22 de ani, care era căutat de autorităţile din Danemarca pentru săvârşirea unui omor, a fost prins de poliţişti într-o localitate din judeţul Constanţa. El va fi prezentat instanţei pentru a fi extrădat.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, joi, că poliţişti din cadrul Unităţii Teritoriale de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite au reţinut un bărbat, pe numele căruia era emis un mandat european de arestare.
 
„Astfel, în cursul zilei de ieri, 9 septembrie, poliţiştii au depistat, în localitatea Ciobanu, un cetăţean român, de 22 de ani, pe numele căruia a fost emis un mandat european de arestare, de către autorităţile judiciare din Danemarca, pentru săvârşirea infracţiunii de omor.

Cel în cauză a fost escortat şi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, care a dispus reţinerea pentru 24 de ore”, au anunţat poliţiştii, potrivit News.ro. 

Bărbatul a fost introdus în arestul IPJ Constanţa, urmând să fie prezentat magistraţilor Curţii de Apel Constanţa, pentru realizarea procedurii în vederea extrădării.

Editor : C.S.

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