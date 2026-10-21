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Unul dintre dosarele DNA ale afaceristului Fănel Bogoș a ajuns pe masa judecătorilor. Cristina Trăilă a fost și ea trimisă în judecată

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cristila traila la parlament
Cristina Trăilă. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„Lucrez cu 4-5 canale de tot felul, securiști, casă de avocatură...” Fănel Bogoș a ajuns până la Ilie Bolojan

Omul de afaceri Fănel Bogoș, fosta secretară generală adjunctă a Guvernului Bolojan, Cristina Trăilă și Mihai Barbu, fostul președinte PNL Vaslui, au fost trimiși în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Este vorba de unul dintre dosarele desprinse din ancheta în care omul de afaceri a fost acuzat că a încercat să îl schimbe din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui.

Infracțiunile pentru care cei trei au fost trimiși în judecată sunt următoarele: 

  • Fănel Bogoș a fost trimis în judecată pentru instigare la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
  • Cristina Trăilă a fost trimisă în judecată pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;
  • Mihai Barbu a fost trimis în judecată pentru folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;

Este vorba despre dosarul în care a fost audiat, ca martor, și fostul prim-ministru Ilie Bolojan. Dosarul va fi judecat la Curtea de Apel București. 

„Lucrez cu 4-5 canale de tot felul, securiști, casă de avocatură...”

La o fermă avicolă pe care Fănel Bogoș o deține în județul Vaslui, în 2024, a fost descoperit un focar de Salmonella.

Acesta a încercat să obțină despăgubiri din partea statului, în ideea în care susținea că focarul de Salmonella nu a fost vina societății pe care o deține.

Însă DSVSA Vaslui a identificat mai multe nereguli, a cerut monitorizarea strictă a fermei și a refuzat să aprobe dosarul de despăgubire, în valoare de 13 milioane de lei. 

Inițial, Fănel Bogoș ar fi încercat să își rezolve problema cu șeful DSVSA Vaslui apelând la conexiunile politice din județ.

  • Din partea conducerii ANSVSA, însă, nu a obținut mare lucru, întrucât se cunoștea că fermele lui Bogoș „sunt cu probleme”, potrivit surselor Digi24.ro. Mihai Barbu, însă, i-ar fi promis lui Bogoș că îl va duce față în față cu Ilie Bolojan, după cum au mai menționat sursele judiciare.

„De un an de zile mă *** cumătrul ăsta întruna! Când îl prind, i-am zis ... bă, plecăm odată amândoi, eu plec cu poliția, tu pleci cu popa, du-te ***** că am ajuns...am .. lucrez cu 4-5 canale de...tot felul de... securiști, de tot felul de ...casă de avocatură, securiști și alta și…”, i-a spus afaceristul Fănel Bogoș unui apropiat, potrivit interceptărilor obținute de Digi24.ro.

Fănel Bogoș a ajuns până la Ilie Bolojan

Pe 23 septembrie 2025, Mihai Barbu l-ar fi adus pe Fănel Bogoș la sediul central al PNL. Acolo, după cum se laudă Bogoș și din discuțiile altor oameni apropiați acestei situații, ar fi avut loc o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan. 

Guvernul confirmă că pe 23 septembrie, Mihai Barbu a fost în audiență la prim-ministrul Ilie Bolojan, însoțit de Fănel Bogoș.

„Conform registrului de intrări la cabinetul premierului, pe 23 septembrie, dl. Mihai Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice. Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogoș”, potrivit unor precizări furnizate de reprezentanții Guvernului pentru Digi24. 

Reprezentanții mai subliniază că discuția „a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației domnului Bogoș, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri”.

„Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa. Totodată, premierul Bolojan atrage atenția că încercarea de a obține sau intermedia audiențe la orice demnitar prin asemenea metode atrage răspunderea celor care o fac, conform prevederilor legale și trebuie sancționată ca atare”, au mai transmis reprezentanții Guvernului.

  • „În perioada 3–4 noiembrie 2025, inculpatul Barbu Mihai ar fi fost ajutat de inculpata Trăilă Cristina, care, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi susținut acțiunile acestuia”, a subliniat DNA. 

Mai mult, din discuțiile altor oameni apropiați de Bogoș reiese că întâlnirea cu Ilie Bolojan, deși ar fi avut loc, nu i-ar fi adus rezultatul dorit: demiterea șefului DSVSA Vaslui.

„A mers la Bolojan și a mers direct...degeaba, a mai dat un milion jumate'  de euro ca să-l pună față-n față cu Bolojan și răspunsul lui Bolojan după 4 ore a fost ... pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag! Deci știm când s-a dus  în Modrogan, știm ce s-a discutat, știm tot. L-a dus la ședința de Guvern, l-a scos pe Bolojan afară”, este un alt fragment din interceptările procurorilor, obținute de Digi24.ro.

CITEȘTE MAI MULTE DESPRE REȚELELE CARE L-AU AJUTAT PE FĂNEL BOGOȘ: „A mers la Bolojan degeaba”. Rețele de politicieni, rezerviști și foști magistrați în dosarul DNA al afaceristului din Vaslui

Editor : M.G.

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