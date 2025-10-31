Live TV

Unul din judecătorii care l-au achitat pe Bănicioiu a ieșit la pensie la 48 de ani. Alți 21 de magistrați se vor pensiona în noiembrie

justitie, ciocanel
Foto: Shutterstock

Mihail Udroiu, unul dintre judecătorii care l-au achitat pe fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, se va pensiona începând cu 1 noiembrie, după ce președintele Nicușor Dan a semnat un decret în acest sens. Pe lângă el, alți 21 de magistrați se vor pensiona începând cu aceeași dată, potrivit Administrației Prezidențiale.

Președintele Nicușor Dan a semnat, pe 31 octombrie, decizii de pensionare în cazul a 22 de magistrați, potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială.

Unul dintre ei este Mihail Udroiu, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție în vârstă de aproximativ 48 de ani, despre care presa a relatat că făcut parte din completul care l-a achitat definitiv pe Nicolae Bănicioiu, fostul ministru al Sănătății. 

  • Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a rămas în spațiul public drept cel care, contrar realității, a declarat că „avem de toate” imediat după tragedia de la Colectiv. Reamintim că, cu o zi în urmă, s-au împlinit 10 ani de la incendiul care a luat viața a 65 de oameni.
  • El fusese trimis în judecată de DNA pentru luare de mită și trafic de influență, însă un complet de la Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat definitiv pe 13 octombrie. Mai multe detalii, aici

Printre alte decizii catalogate controversate în cazul judecătorului Mihail Udroiu, se numără respingerea propunerilor de arestare preventive formulate de DIICOT în ceea ce îi privește pe Laura Vicol și Vladimir Ciorbă în dosarul Nordis și restituirea dosarului „Revoluției” la Parchetul General.

Acesta, potrivit PressHub, va rămâne în sistemul de justiție, însă va activa ca avocat la Oradea.

Pe lângă Mihail Udroiu, se va pensiona, începând cu 1 noiembrie, o altă judecătoare de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Este vorba de Alexandra Rus, care, potrivit declarației de avere, are două apartamente în Emiratele Arabe Unite, pe care le deține alături de soțul ei, Andrei Claudiu Rus, tot judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție.

  • Tot din presă reiese că Alexandra Rus a făcut opinie separată și a cerut achitarea fostei șefe DIICOT Alina Bica (în procesul prin care a fost condamnată) și a cerut rejudecarea dosarului în care fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost condamnat (însă ceilalți judecători din completul respectiv l-au condamnat pe Dragnea). 

Ceilalți magistrați care se vor pensiona începând cu 1 noiembrie:

  • Adriana Anchidin, judecătoare la Tribunalul Sibiu;
  • Demis-Marius Spărios, judecător la Curtea de Apel Brașov;
  • Anitta Maria Manole, judecătoare la Tribunalul Botoșani;
  • Ileana-Mihaela Ancuța, judecătoare la Curtea de Apel București, dar detașată la CSM;
  • Cristina-Andra Cuzman, judecătoare la Curtea de Apel Timișoara;
  • Cristina-Sorana Dumitrescu, judecătoare la Judecătoria Sectorului 5;
  • Irina Zaharia, judecătoare la Tribunalul Iași;
  • Felicia Marcu, judecătoare la Tribunalul Constanța;
  • Mihai Radu Roman, judecător la Judecătoria Buftea;
  • Virginia Mariana Dimitriu, judecătoare la Curtea de Apel Galați;
  • Costel-Daniel Chirilă, procuror DIICOT Alba Iulia;
  • Daniela Băloi, procuroare la Parchetul General;
  • Paul Mihăilă, procuror DIICOT Brăila;
  • Elena-Olga-Gia Tenț, procuroare DIICOT Timișoara;
  • Adriana-Ligia Drăgan, prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița;
  • Adriana-Mihaela Popescu, prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
  • Elena Andrei, procuroare cu funcție de conducere la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești;
  • Gheorghe Prelipcean, colonel magistrat, șef al Serviciului de urmărire penală din cadrul Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetul General. El se va pensiona începând cu 16 noiembrie. 

