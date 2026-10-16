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Unul dintre procurorii care l-au anchetat pe Alfred Bulai a fost trimis în judecată, după ce a fost prins drogat la volan

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ciocanel de judecator
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Procurorul Horia Tiugan a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, după ce a fost depistat de poliţişti, anul trecut, conducând un autoturism sub influenţa a două substanţe psihoactive, amfetamină şi ketamină.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, este vorba de Horia Tiugan, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Acesta a devenit cunoscut după ce a instrumentat dosarul în cazul fostului profesor de sociologie de la SNSPA Alfred Bulai, care a fost trimis în judecată pentru că ar fi agresat sexual studente, scrie Agerpres.

În mai 2025, procurorul a fost oprit în trafic de un echipaj de la Rutieră, pe raza unei comune din judeţul Giurgiu, fiind testat pozitiv la consumul de amfetamină.

"În noaptea de 2 mai 2025, în jurul orei 02:25, inculpatul a condus un autoturism pe drumurile publice din judeţul Giurgiu, aflându-se sub influenţa unor substanţe psihoactive. A fost oprit în trafic de un echipaj din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu - Serviciul Rutier, iar testarea efectuată la faţa locului a indicat un rezultat pozitiv pentru amfetamină. Analizele toxicologice efectuate de Institutul Naţional de Medicină Legală 'Mina Minovici' pe probele biologice recoltate în aceeaşi noapte au confirmat prezenţa în organism a mai multor substanţe psihoactive, printre care amfetamină şi ketamină", transmite Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti într-un comunicat de presă.

Concluziile raportului de expertiză medico-legală au relevat că substanţele identificate i-au afectat procurorului capacitatea de a conduce autoturismul la momentul depistării în trafic.

Conform unor articole din presa centrală, procurorul Horia Tiugan ar fi susţinut la audieri că se afla sub tratament de mai multe luni şi ar fi luat un medicament pentru care nu avea prescripţie medicală.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Bucureşti, instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă, având în vedere calitatea de magistrat a inculpatului.

Editor : A.P.

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