V. Ponta: Am primit dovada scrisă - am fost chemat ca martor la DNA în dosarul lui Dragnea

Fostul premier Victor Ponta a declarat, joi, că a fost chemat ca martor la DNA în dosarul lui Liviu Dragnea şi îl acuză pe liderul-social democraţilor că a minţit când a spus că el l-a denunţat. De asemenea, Ponta spune că Dragnea are un „plan pervers” prin care îngroapă PSD, „ca să scape cu banii de la Tel Drum”.

"Am primit dovada scrisă: am fost chemat ca martor la DNA - nu am depus niciodată niciun denunţ contra nimănui - iarăşi Dragnea a minţit cu neruşinare! Credeţi că îşi dă demisia?”, a scris Victor Ponta pe contul său de Facebook.

Fostul premier spune că Liviu Dragnea „şi-a bătut joc de membrii şi de 5 milioane de români care au pus ştampila de vot pe numele meu în 2014”, iar dacă „ar mai avea măcar 1% ruşine”, i-ar cere scuze şi ar demisiona din partid.

„Dragnea Mincinosul şi-a bătut joc de membrii PSD - partid în care am activat timp de 15 ani şi pe care l-am condus mai mult de 5 ani - şi de 5 milioane de români care au pus ştampila de vot pe numele meu în 2014! Dacă ar mai avea măcar 1% ruşine mi-ar cere scuze imediat şi şi-ar da demisia din PSD şi din Parlament”, a continuat Ponta.

Ponta susţine că Dragnea are un „plan pervers” prin care îngroapă PSD, „ca să scape cu banii de la Tel Drum”.

"Ce ruşine - ce plan pervers de îngropare a PSD, ca să scape el cu banii de la Tel Drum şi proprietăţile din Brazilia! Sunt însă convins că în 2019 - 2020 oamenii vor fi alături de mine şi de ProRomânia pentru a repara ce a stricat şi a vândut Dragnea Mincinosul!", conchide acesta.

Victor Ponta declara, la începutul lunii februarie, că va depune o solicitare la DNA pentru a-i fi precizată calitatea în care a fost audiat în dosarul lui Liviu Dragnea, după ce acesta l-a acuzat din nou că este unul dintre denunţătorii din dosarul său. Ponta a susţinut că nu a depus în viaţa lui un denunţ, spunând că dacă va dovedi, cu hârtie de la DNA, că a fost audiat doar în calitate de martor, Liviu Dragnea, "cel mai mare mincinos din istoria politicii româneşti", trebuie să demisioneze din Parlament şi din PSD.