Va mai avea loc referendumul privind justiţia? Nicuşor Dan: Vrem să asigurăm certitudinea că „e ceva pe bune”

Președintele Nicușor Dan susține declarații de presă pe tema sistemului de justiție din România, la Palatul Cotroceni din București, 21 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că se fac analize cu privire la referendumul pentru justiţie pe care l-a anunţat după izbucnirea scandalului public privind acest domeniu, generat de dezvăluirile din documentarul Recorder.

„Analizăm propunerile tehnice pentru a asigura, pe de o parte, confidenţialitate, pe de altă parte, pentru toţi cei care se uită la demersul ăsta, certitudinea că e ceva pe bune şi nu punem noi nişte lucruri în plus pe acolo”, a declarat Nicuşor Dan, joi seară, referitor la referendumul privind justiţia, potrivit News.ro.

În luna decembrie, şeful statului anunţa că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”, iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, „CSM va pleca de urgenţă”.

Şeful statului afirma că, în esenţă, concluzia acestor sesizări primite din partea magistraţilor arată că există o categorie de magistraţi, membri ai CSM-ului, conduceri ale instanţelor, care nu acţionează în interes public, ci care acţionează în interesul unui grup pe care îl constituie şi că activitatea profesională a magistratului este dependentă de acţiunea, de multe ori, discreţionară a acestui grup de persoane. El mai spunea că „inclusiv promovările de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au făcut pe criterii de obedienţă faţă de acest grup care conduce sistemul de justiţie şi nu pe criterii de profesionalism”.

