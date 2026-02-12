Va mai avea loc referendumul privind justiţia? Nicuşor Dan: Vrem să asigurăm certitudinea că „e ceva pe bune”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că se fac analize cu privire la referendumul pentru justiţie pe care l-a anunţat după izbucnirea scandalului public privind acest domeniu, generat de dezvăluirile din documentarul Recorder.

„Analizăm propunerile tehnice pentru a asigura, pe de o parte, confidenţialitate, pe de altă parte, pentru toţi cei care se uită la demersul ăsta, certitudinea că e ceva pe bune şi nu punem noi nişte lucruri în plus pe acolo”, a declarat Nicuşor Dan, joi seară, referitor la referendumul privind justiţia, potrivit News.ro.

În luna decembrie, şeful statului anunţa că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”, iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, „CSM va pleca de urgenţă”.

Şeful statului afirma că, în esenţă, concluzia acestor sesizări primite din partea magistraţilor arată că există o categorie de magistraţi, membri ai CSM-ului, conduceri ale instanţelor, care nu acţionează în interes public, ci care acţionează în interesul unui grup pe care îl constituie şi că activitatea profesională a magistratului este dependentă de acţiunea, de multe ori, discreţionară a acestui grup de persoane. El mai spunea că „inclusiv promovările de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au făcut pe criterii de obedienţă faţă de acest grup care conduce sistemul de justiţie şi nu pe criterii de profesionalism”.

