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Verdict așteptat astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și Potra

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calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ce evenimente vizează dosarul Parchetului General. Acuzațiile procurorilor „Operațiune militară de destabilizare națională”

Înalta Curte de Casație și Justiție este așteptată astăzi să dea o decizie în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți apropiați ai mercenarului au fost trimiși în judecată pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. În acest moment, dosarul se află încă în etapa de cameră preliminară, astfel că judecătorii curții supreme sunt așteptați să dea un verdict asupra legalității rechizitoriului întocmit de Parchetul General. 

Pe 2 aprilie, Curtea de Apel București a decis că rechizitoriul întocmit de Parchetul General în acest caz este legal, astfel că a decis în primă instanță începerea judecății.

  • La termenul din 24 martie, însă, au fost eliminate mai multe declarații date în calitate de martori de apropiații lui Horațiu Potra, care ulterior au ajuns inculpați în dosar. Procurorii Parchetului General au depus, atunci, contestație. Detalii, aici

Dosarul a ajuns încă din aprilie pe masa judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar termenul din 19 iunie este al treilea termen pentru care a fost amânată pronunțarea în acest caz. 

  • Pe 17 iunie, judecătorii ÎCCJ au decis că Horațiu Potra trebuie eliberat din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu. Detalii, aici. 

Reamintim că în acest dosar Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor infracțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept.

Ce evenimente vizează dosarul Parchetului General. Acuzațiile procurorilor

Este vorba de dosarul deschis de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic, în decembrie 2024, în timp ce veneau înspre București.

În acest dosar procurorii amintesc de întâlnirea din 7 decembrie 2024, la un centru de echitație din Ilfov, în care Georgescu și Potra au pus în aplicare un plan prin care urmau să deturneze un protest de susținere față de fostul candidat la prezidențiale.

Reamintim că întâlnirea a fost organizată într-un cadru privat, au participat la ea Potra, Georgescu, Sechilă și Marian Burcea, garda de corp a lui Georgescu.

După întâlnirea din Ilfov, Georgescu l-ar fi apelat pe liderul organizației de extremă dreapta Frăția Ortodoxă - Dan Grăjeanu - și i-a transmis că „în cursul zilei următoare va da un îndemn concret: viața sau țara”. 

Procurorii subliniază că această întâlnire, coordonată de Georgescu, era o întâlnire premergătoare unor „evenimente destabilizatoare” menite să „creeze haos și nesiguranță”. 

Este vorba de un protest cerut de Georgescu, inclusiv în apariția la un post TV, ce ar fi urmat să aibă loc pe 8 decembrie 2024 în fața Catedralei Mântuirii Neamului, iar protestatarii să fie folosiți drept „masă de manevră pentru realizarea acțiunilor subversive”. 

„Operațiune militară de destabilizare națională”

Acest protest, potrivit procurorilor, urma să fie deturnat prin violențe. Potra s-ar fi ocupat cu adunarea mai multor persoane care să participe la acest protest, inclusiv mercenarii care aveau arme asupra lor. 20 dintre ei sunt trimiși în judecată alături de Georgescu și Potra. 

Procurorii subliniază că mercenarii lui Potra ar fi fost înarmați cu materiale pirotehnice de mare putere și aveau asupra lor un număr extrem de mare de obiecte periculoase.

Mercenarii lui Potra ar fi avut rolul de a „crea un climat de teroare” în cadrul protestului prin care susținătorii lui Georgescu urmau să ceară reluarea turului doi.  Procurorii au subliniat că ar fi fost vorba de o „operațiune paramilitară de destabilizare națională”. 

„Grupurile de oameni în mijlocul cărora se detonează materiale pirotehnice se comportă frecvent într-un mod care duce la consecințe dezastruoase, nedorite sau neanticipate de membrii grupului. Rezultatul este subliniat aici pentru a facilita diagnosticarea. Orice dezastru al mulțimii (de obicei cu mai mult de un mort) implică un anumit tip de panică (dezorganizare)”, au explicat surse judiciare pentru Digi24.ro. 

Mai multe detalii despre acest dosar, aici: 

Editor : Matthew Garvey

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