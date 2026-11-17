Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași au solicitat Primăriei Iași documentele privind bunurile mobile și imobile deținute de Alexandru Ionuț Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader. Cererea vine la o săptămână după ce „Ziarul de Iași” a publicat o investigație potrivit căreia acesta deține proprietăți în valoare de aproape un milion de euro. El e cercetat într-un dosar de viol și alte infracțiuni de natură sexuală și se află în arest la domiciliu.

Solicitarea a fost transmisă municipalității de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, printr-o adresă semnată de procurorul general Mihaela Laura Pamfil și de procurorul de caz, Adina Bocai.

Anchetatorii au cerut Primăriei să verifice dacă Alexandru Ionuț Toader figurează cu bunuri mobile sau imobile și, în cazul unui răspuns afirmativ, să transmită copii certificate ale documentelor și titlurilor de proprietate.

„Vă rugăm să ne comunicați dacă inculpatul Toader Ionuț-Alexandru deține bunuri mobile și imobile, iar în caz afirmativ să ne înaintați în copie, certificată pentru conformitate cu originalul, documentele/titlurile de proprietate existente cu privire la aceste bunuri”, precizează adresa consultată de „Ziarul de Iași”.

Procurorii au explicat că documentele sunt necesare pentru „a stabili mai multe elemente de identificare/individualizare a bunurilor”. Municipalitatea trebuie să transmită informațiile până joi, 19 noiembrie 2026.

Adresa nu precizează dacă verificările au în vedere și instituirea unor măsuri asigurătorii asupra patrimoniului. Solicitarea a fost făcută în condițiile în care Alexandru Toader se află în arest la domiciliu.

Ce proprietăți deține fiul fostului ministru Tudorel Toader

Demersul procurorilor vine la doar o săptămână după ce, pe 10 noiembrie, „Ziarul de Iași” a publicat o investigație privind patrimoniul imobiliar al lui Alexandru Toader. Potrivit documentelor analizate de publicație, acesta deține cel puțin cinci proprietăți și o cotă dintr-un alt teren, în mai multe zone ale municipiului Iași.

Cea mai valoroasă achiziție identificată este un teren de aproximativ 1.000 de metri pătrați, situat pe strada Theodor Pallady, între Lascăr Catargi și Sărărie. Proprietatea a fost cumpărată cu 565.000 de euro și include o construcție veche de aproximativ 120 de metri pătrați și două anexe.

Potrivit investigației, tranzacția fusese pregătită inițial de părinții săi, fostul ministru al Justiției Tudorel Toader și soția acestuia, Elena. În martie 2025, drepturile rezultate din promisiunea de vânzare-cumpărare au fost transferate fiului lor. Pentru achiziție, Alexandru Toader a contractat un credit ipotecar de aproximativ 340.000 de euro.

Alte două terenuri, cu o suprafață totală de aproximativ 900 de metri pătrați, au fost cumpărate în 2025, pe strada Albineț, pentru 190.000 de euro.

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Lista proprietăților mai include două apartamente: unul de aproape 70 de metri pătrați, pe strada Costache Negri, achiziționat în 2024 cu 122.000 de euro, și un altul în complexul Azimut, din zona Mihail Sadoveanu, cumpărat în 2025 pentru aproape 80.000 de euro.

Investigația a mai identificat o cotă de proprietate asupra unui teren de pe strada Primăverii.

În total, valorile de achiziție ale proprietăților pentru care au fost identificate documente însumează aproximativ 957.000 de euro, fără a include cota de teren de pe strada Primăverii. Potrivit publicației, documentele consultate indicau că proprietățile figurează pe numele lui Alexandru Toader, fără ca soția acestuia să apară drept coproprietar.

Contactat de jurnaliști la momentul publicării investigației, Tudorel Toader a declarat că terenul de pe strada Theodor Pallady a fost cumpărat prin credit ipotecar, cu intenția construirii unei locuințe. Alexandru Toader nu a răspuns solicitărilor de explicații transmise de publicație.

Alexandru Toader este cercetat pentru viol și alte infracțiuni sexuale

Alexandru Ionuț Toader, fost lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și notar public, este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Ancheta vizează acuzații referitoare la relațiile sale cu mai multe studente ale Facultății de Drept. Potrivit informațiilor obținute anterior de „Ziarul de Iași”, în dosar au fost depuse șapte plângeri de viol.

Acesta a fost reținut pe 23 octombrie, iar o zi mai târziu Curtea de Apel Iași a dispus arestarea sa preventivă. Pe 3 noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a înlocuit măsura cu arestul la domiciliu. Ulterior, aceasta a fost prelungită cu 30 de zile, până la 21 decembrie a.c.

În paralel cu ancheta penală, Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” a constatat abateri de la normele de etică și deontologie universitară, inclusiv hărțuirea și condiționarea evaluării de favoruri sexuale. Comisia a hotărât destituirea lui Alexandru Toader din funcția didactică, decizie care poate fi contestată.

Editor : A.P.