Vicepreședintele CJ Argeș a fost trimis în judecată de DNA, într-un dosar cu locuințe pentru persoane vulnerabile

ID33674_INQUAM_Photos_Liviu Florin_Albei
Sigla DNA. Inquam Photos / Liviu Florin Albei
Cine sunt inculpații și ce acuzații le sunt aduse DNA: „O înțelegere” pentru construirea și cumpărarea a 5 case la 140.000 euro fiecare Proceduri modificate și imobile nefinalizate Prejudiciu de peste 300.000 de lei și folos necuvenit de peste un milion de lei

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, Marius-Florinel Nicolaescu, într-un dosar care vizează achiziția a cinci locuințe destinate persoanelor vulnerabile. Acesta este acuzat de folosirea de informații nepublice și complicitate la abuz în serviciu.

În același dosar au fost trimiși în judecată mai mulți funcționari publici și reprezentanți ai unor firme implicate în proiect.

Cine sunt inculpații și ce acuzații le sunt aduse

Potrivit comunicatului de presă al DNA, au fost trimiși în judecată:

  • Tatiana Eftime, director general al DGASPC Argeș – pentru folosirea de informații nepublice și abuz în serviciu;
  • Adela Gogoașe, director general adjunct al DGASPC Argeș – pentru aceleași infracțiuni;
  • Marius-Florinel Nicolaescu, vicepreședinte al CJ Argeș – pentru folosirea de informații nepublice și complicitate la abuz în serviciu;
  • Adrian Neagu, arhitect-șef al orașului Ștefănești la data faptelor – pentru fals intelectual în formă continuată și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane;
  • SC Best Oil Sorama SRL și administratorul acesteia, B.P.S. – pentru complicitate la abuz în serviciu;
  • SC New Consulting Design SRL și reprezentanta societății, N.I. – pentru trei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată;

DNA: „O înțelegere” pentru construirea și cumpărarea a 5 case la 140.000 euro fiecare

Anchetatorii susțin că, începând cu luna ianuarie 2023, în contextul derulării proiectelor „Locuințe protejate – siguranță și îngrijire Argeș” și „Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități”, ar fi fost pusă la punct o înțelegere între funcționari și administratorul unei firme.

„În aceste condiții, între B.P.S., pe de o parte, și funcționarii publici Tatiana Eftime, Adela Gogoașe și Marius-Florinel Nicolaescu, pe de altă parte, ar fi intervenit o ‘înțelegere’ conform căreia B.P.S. urma să realizeze un număr de cinci construcții de tip case de locuit, în orașul Ștefănești, conform specificațiilor primite (...), case care urmau să fie achiziționate de către DGASPC Argeș în cursul anului 2023 la prețul de 140.000 euro/imobil”, arată procurorii în rechizitoriu.

DNA susține că ar fi fost comunicate informații nedestinate publicității privind specificațiile tehnice, prețul oferit, perioada și modalitatea de achiziție, pentru a facilita tranzacția.

Proceduri modificate și imobile nefinalizate

Potrivit anchetatorilor, pentru a crea aparența legalității, ar fi fost aprobată o procedură de achiziție din care ar fi fost eliminată obligativitatea utilizării unui expert ANEVAR, pentru a evita o eventuală evaluare sub prețul cerut.

La data de 29 august 2023, DGASPC Argeș ar fi achiziționat cele cinci imobile, deși acestea nu erau finalizate și nu erau racordate la rețelele de apă, gaze și canalizare.

În paralel, pentru obținerea autorizațiilor de construire, ar fi fost falsificate mai multe documente, susțin procurorii. Arhitectul-șef al orașului Ștefănești ar fi semnat procese verbale de recepție care atestau în mod nereal finalizarea lucrărilor.

Prejudiciu de peste 300.000 de lei și folos necuvenit de peste un milion de lei

Conform DNA, în urma acestor operațiuni ar fi fost cauzat un prejudiciu de 316.000 lei în dauna DGASPC Argeș, reprezentând diferența dintre prețul plătit și valoarea de piață a imobilelor.

Totodată, pentru firma vânzătoare ar fi fost obținut un folos necuvenit în valoare de 1.144.452 lei, diferența dintre prețul încasat și costul de producție al construcțiilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Argeș, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.

Editor : Ana Petrescu

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
4
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Lebanon Israel Iran War
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. Armistițiul SUA-Iran este „fragil”, afirmă JD...
N-a stat pe gânduri: decizia luată de cel mai bogat om din Ucraina, după moartea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
N-a stat pe gânduri: decizia luată de cel mai bogat om din Ucraina, după moartea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu marinescu pe holul guvernului
Ministrul Justiției i-a trimis lui Nicușor Dan propunerile pentru funcțiile de conducere din Parchetul General, DNA și DIICOT
ID32598_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Comisar-șef de poliție din Bacău, în arest la domiciliu după ce a primit mită de 1.000 de lei
ID32597_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
DNA confirmă că dosarul achiziției de vaccinuri COVID-19 este încă în lucru. Ce reclama Pfizer în plângerea depusă la instanța belgiană
ID275505-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Șeful ARR, Cristian Anton, a fost arestat preventiv. Care era rolul lui în gruparea care frauda examenele pentru atestate profesionale
ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024-1
Ministerul Justiţiei va organiza noi interviuri cu candidații pentru șefia parchetelor care au aviz negativ de la CSM
Recomandările redacţiei
Mircea Lucescu
Sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională...
BUCURESTI - PARLAMENT - AUR - DECLARATII - 20 MAI 2025
„USR e boală venerică sau boală mintală”. Partidul lui Fritz cere...
Conferinta de Securitate de la Munchen - Friedrich Merz
Reacția Germaniei la acuzația lui JD Vance că UE se amestecă în...
Pete Hegseth.
Pete Hegseth: SUA au obţinut o „victorie militară decisivă” în...
Ultimele știri
O conductă petrolieră care permite ocolirea Strâmtorii Ormuz a fost avariată după un atac iranian
Curtea de Apel a admis cererea de suspendare a deciziei CNA, depusă de firma care are licența Realitatea Plus
Programul agențiilor LOTO în perioada Sărbătorilor de Paști. Când vor avea loc următoarele trageri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Fanatik.ro
LIVE / Sicriul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Naţională! Gică Hagi, prezent la căpătăiul lui Mircea...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
”Blestemul” lui Aaron Ramsey la final? Ce s-a întâmplat cu fostul jucător de la Arsenal și Juventus în ziua...
Adevărul
„Totul e un ecran verde!”. Teoria conspirației care a explodat după misiunea Artemis spre Lună și adevărul...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Tatăl Codruței Filip s-a îmbolnăvit brusc și grav când a aflat de divorțul fiicei sale: "Nu credea că o să se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un italian a spus-o direct: ”Mircea Lucescu ia cu el în mormânt un mare regret”
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Meserii bine plătite cu școală puțină. Profesioniști cu numai 10 clase pot câștiga mai mult decât...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
Digi FM
Comoara din adâncuri. Colecție de obiecte valoroase, vechi de două milenii, descoperită pe fundul unui lac...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...