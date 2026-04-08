Vicepreședintele CJ Argeș a fost trimis în judecată de DNA, într-un dosar cu locuințe pentru persoane vulnerabile

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, Marius-Florinel Nicolaescu, într-un dosar care vizează achiziția a cinci locuințe destinate persoanelor vulnerabile. Acesta este acuzat de folosirea de informații nepublice și complicitate la abuz în serviciu.

În același dosar au fost trimiși în judecată mai mulți funcționari publici și reprezentanți ai unor firme implicate în proiect.

Cine sunt inculpații și ce acuzații le sunt aduse

Potrivit comunicatului de presă al DNA, au fost trimiși în judecată:

Tatiana Eftime, director general al DGASPC Argeș – pentru folosirea de informații nepublice și abuz în serviciu;

Adela Gogoașe, director general adjunct al DGASPC Argeș – pentru aceleași infracțiuni;

Marius-Florinel Nicolaescu, vicepreședinte al CJ Argeș – pentru folosirea de informații nepublice și complicitate la abuz în serviciu;

Adrian Neagu, arhitect-șef al orașului Ștefănești la data faptelor – pentru fals intelectual în formă continuată și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane;

SC Best Oil Sorama SRL și administratorul acesteia, B.P.S. – pentru complicitate la abuz în serviciu;

SC New Consulting Design SRL și reprezentanta societății, N.I. – pentru trei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată;

DNA: „O înțelegere” pentru construirea și cumpărarea a 5 case la 140.000 euro fiecare

Anchetatorii susțin că, începând cu luna ianuarie 2023, în contextul derulării proiectelor „Locuințe protejate – siguranță și îngrijire Argeș” și „Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități”, ar fi fost pusă la punct o înțelegere între funcționari și administratorul unei firme.

„În aceste condiții, între B.P.S., pe de o parte, și funcționarii publici Tatiana Eftime, Adela Gogoașe și Marius-Florinel Nicolaescu, pe de altă parte, ar fi intervenit o ‘înțelegere’ conform căreia B.P.S. urma să realizeze un număr de cinci construcții de tip case de locuit, în orașul Ștefănești, conform specificațiilor primite (...), case care urmau să fie achiziționate de către DGASPC Argeș în cursul anului 2023 la prețul de 140.000 euro/imobil”, arată procurorii în rechizitoriu.

DNA susține că ar fi fost comunicate informații nedestinate publicității privind specificațiile tehnice, prețul oferit, perioada și modalitatea de achiziție, pentru a facilita tranzacția.

Proceduri modificate și imobile nefinalizate

Potrivit anchetatorilor, pentru a crea aparența legalității, ar fi fost aprobată o procedură de achiziție din care ar fi fost eliminată obligativitatea utilizării unui expert ANEVAR, pentru a evita o eventuală evaluare sub prețul cerut.

La data de 29 august 2023, DGASPC Argeș ar fi achiziționat cele cinci imobile, deși acestea nu erau finalizate și nu erau racordate la rețelele de apă, gaze și canalizare.

În paralel, pentru obținerea autorizațiilor de construire, ar fi fost falsificate mai multe documente, susțin procurorii. Arhitectul-șef al orașului Ștefănești ar fi semnat procese verbale de recepție care atestau în mod nereal finalizarea lucrărilor.

Prejudiciu de peste 300.000 de lei și folos necuvenit de peste un milion de lei

Conform DNA, în urma acestor operațiuni ar fi fost cauzat un prejudiciu de 316.000 lei în dauna DGASPC Argeș, reprezentând diferența dintre prețul plătit și valoarea de piață a imobilelor.

Totodată, pentru firma vânzătoare ar fi fost obținut un folos necuvenit în valoare de 1.144.452 lei, diferența dintre prețul încasat și costul de producție al construcțiilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Argeș, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.

Editor : Ana Petrescu