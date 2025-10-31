Live TV

Vicepreşedintele CJ Braşov, Şerban Todorică Constantin, a fost inculpat pentru abuz în serviciu. Acuzațiile aduse de DNA

sigla Direcției Naționale Anticorupție
Sediul DNA. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Şerban Todorică Constantin, care este şi preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, a fost pus sub acuzare şi plasat sub control judiciar într-un dosar de abuz în serviciu. El e acuzat că a viciat procedura de numire a doi membri în Consiliul de Administraţie al companiei „Apa Braşov” pentru a avea astfel control asupra resurselor companiei.

„În ordonanţa procurorilor se arată că, în cauză, există date şi probe care conturează următoarea stare de fapt: În perioada 20 martie 2024 – 18 septembrie 2025, prin încălcarea prevederilor legale, inculpatul Şerban Todorică Constantin ar fi viciat procedura de numire a doi membri ai Consiliului de Administraţie ai Companiei Apa Braşov SA (Cocoş Liviu şi Ţop Ferghete Florentina Carmen, inculpaţi în cauză) cu scopul de a dobândi controlul asupra resurselor gestionate de companie. Pentru obţinerea acestui deziderat, inculpatul l-ar fi angajat în cadrul ADIDAJ Braşov (autoritatea tutelară a Companiei) pe Dragomir Liviu, pe care mai apoi l-ar fi numit preşedinte al comisiei de selecţie a membrilor.

Ulterior, inculpatul Şerban Todorică Constantin, în mod direct şi indirect, ar fi exercitat acţiuni de menţinere a controlului asupra activităţii Companiei Apa Braşov SA şi prin vicierea procedurii de selecţie a directorului general al companiei, funcţie ocupată, în cele din urmă, în mod nelegal, de inculpatul Cocoş Liviu”, se arată într-un comunicat dat publicităţii vineri de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA).

Anchetatorii susţin că, pentru desfăşurarea procedurii de selecţie a directorului general al companiei Apa Braşov ar fi fost încheiat, prin cumpărare directă, un contract având ca obiect achiziţia de servicii de recrutare a unui expert care ar fi „conlucrat pentru a îndeplini scopul infracţional şi care ar fi efectuat întreaga selecţie”.

Conform DNA, în acest dosar există şi un prejudiciu în valoare de 65.561,5 lei, reprezentând plata indemnizaţiei directorului general în lunile iulie şi august 2025 şi onorariul expertului desemnat pentru selecţia directorului general.

Şerban Todorică Constantin a fost plasat sub control judiciar, având interdicţia de a exercita funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte CJ Braşov, precum şi pe cea de preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul (ADIDAJ) Braşov, în exercitarea cărora a săvârşit infracţiunea.

 

În plus, acesta are obligaţia de a se prezenta ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, de a nu părăsi teritoriul României fără acordul procurorilor DNA şi nu are voie să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar.

Ancheta care îl vizează pe vicepreşedintele CJ Braşov are legătură cu un dosar în care directorul interimar al SC Compania Apa Braşov SA, Liviu Cocoş, este acuzat de trafic de influenţă fiind suspectat că a promis foloase necuvenite unei firme care se ocupă de recrutarea de resurse umane dacă aceasta participă la desemnarea sa ca director general al Companiei Apa Braşov SA.

