Declarația vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraților a depășit „linia roșie a unei declarații politice. Instigarea la ură nu este normală într-o societate democratică", a declarat, în direct la Digi24, vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu. „La momentul de față avem o sesizare care va ajunge pe masa unui procuror și care va aprecia mai departe care sunt pașii de urmat. Foarte posibil nici să nu ajungă la președintele României", a spus oficialul.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” de la Digi24, că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”. CSM a depus imediat o plângere penală pe numele vicepremierului.

„În cursul zilei de ieri (n.r. luni) a avut loc o discuție între membrii aleși ai secțiilor de judecători și de procurori. Au fost exprimate mai multe opinii, dar nu au fost niciun vot. (...) S-a decis formularea acestei plângeri, întrucât s-a considerat că, totuși, campania care nu este întâmplătoare împotriva magistraților a plecat dintr-un punct în care se putea discuta și a ajuns la o instigare la ură împotriva acestei profesii, ceea ce este, cred eu, anormal într-un stat de drept și într-o societate democratică”, a declarat vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu.

Președintele Nicușor Dan a spus că declarația vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraților este „nefericită”, dar că reacția CSM, care i-a făcut plângere penală, este „mult exagerată”.

„Președintele are o pârghie legală în acest proces și dacă a ales să o exprime în acest moment, este alegerea dumnealui. Până la urmă, o sesizare penală nu este o un act de frondă sau un act de inculpare. Un act de inculpare se realizează după foarte multe alte etape procesuale. La momentul de față, avem o sesizare care va ajunge pe masa unui procuror și care va aprecia mai departe care sunt pașii de urmat. Foarte posibil nici să nu ajungă la președintele României această sesizare - depinde de procurorul de caz și de probele care crede el că trebuie administrate”, a explicat Claudiu Sandu.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” de la Digi24, că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

„Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, argumentează viceprim-ministrul.

Reacția vicepreședintelui CSM asupra reformei pensiilor speciale

Vicepreședintele CSM a adresat și problema pensiilor speciale ale magistraților, precizând că „orice lege a pensiilor magistraților, pe de o parte, ar trebui să privească toți magistrații, nu doar pe cei care se acum în activitate, ci și pe cei care sunt deja pensionari. (...) Eu sper ca mâine (n.r. miercuri) să nu avem aceeași reacție pe care am avut-o acum două luni, când ne-am întâlnit-o la Cotroceni și am stat de vorbă și nu s-a întâmplat nimic, adică noi ne-am expus un punct de vedere, dar nu ne-a băgat nimeni în seamă. Noi dorim ca pensiile magistraților să respecte standardul european de a fi apropiate de ultimul salariu în plată. Ce înseamnă acest apropiat? Într-adevăr, este o chestiune pe care trebuie să discutăm cu puterea executivă, (...) Eu cred că un 65% din brut ar fi un procent rezonabil”.

