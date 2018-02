Victor Ponta, audiat ca inculpat la Curtea Supremă, îi cere demisia lui Dragnea

Victor Ponta este audiat în faţa instanţei Curţii Supreme, în dosarul Turceni-Rovinari.

Fostul premier va fi audiat de judecători în procesul care mai sunt inculpaţi fostul ministru al Transporturilor şi fost senator PSD, Dan Şova, şi foştii directori ai complexelor energetice Rovinari şi Turceni.

Procurorii anticorupţie îi acuză pe cei doi politicieni că, în calitate de avocaţi, ar fi primit bani pentru asistenţă juridică acordată firmelor de stat care aveau angajaţi propriii jurişti.

Victor Ponta este acuzat de complicitate la evaziune şi spălare de bani. Dosarul a fost trimis în judecată în 2015.

Sosit la Curtea Supremă, fostul premier a dat o declarație presei, dar nu în legătură cu dosarul său, ci referitoare la Liviu Dragnea.

„După cum știți eu nu fac niciodată declarații, faco singură excepție pentru că e ceva foarte important. Domnul Dragnea a mai spus o dată ieri, la supărare, că sunt denunțător în dosarul său și cred că de data asta nu este o chestie între doi oameni. E ceva important, totuși, milioane de oameni m-au votat pentru prim-ministru, șef de partid și trebuie să știe adevărul. Motiv pentru care astăzi voi depune o cerere la DNA pentr0 ca să mi se precizeze dacă am calitatea de martor, cum au mulți alții, sau dacă am calitatea de denunțător. Domnul Dragnea poate să facă o copie după declarația, am înțeles că nu are bani. Îi dau eu astăzi, ca-mi iau salariul și poate să copieze cele 5 pagini ale declarației mele de martor.

O spun în fața dumneavoastră, sunt foarte serios. Dacă domnul Dragnea astăzi aduce o hârtie, un denunț al meu, sau dacă DNA spune că sunt denunțător, tot astăzi îmi dau demisia din Parlament și ați scăpat de mine din politică. Dacă eu aduc hârtia din care rezultă că sunt martor, sau domnul Dragnea în final îi vine mintea la cap și scoate declarația de martor, nu mai e chestie de scuze, trebuie să demisioneze din Parlament pentru că milioane de oameni au fost mințiți.

E simplu. O hârtie și o dovadă.

Repet, sunt milioane de oameni care m-au votat și sute de colegi care m-au susținut. Ei trebuie să știe: ori eu sunt un denunțător și, bun, nu mai pot să plec din PSD, dar pot să-mi dau demisia din Parlament imediat, ori domnul Dragnea este cel mai mare mincinos din istoria politicii românești, după Băsescu, sau l-a depășit, și trebuie să plece el din Parlament și din PSD”, a spus Victor Ponta.

Întrebat de jurnalişti dacă la audierile de la DNA a spus că Tel Drum îi apaţine lui Dragnea, Ponta a răspuns: „Nu, nici vorbă, eu am spus doar că am fost pe lacul Belina”.

Cererea depusă la DNA de Victor Ponta

Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat din nou pe Victor Ponta, duminică seară, că, alături de Dan Şova şi Teodor Niţulescu, este denunţător în dosarul Tel Drum. „Turnătorii din dosar îi ştiu. Șova, Ponta, Niţulescu. Am auzit că unii se tot alintă. «Să-mi ceară scuze, că eu nu am spus»”, a spus Dragnea, la România TV.

În 13 noiembrie 2017, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost pus sub urmărire penală sub acuzaţiile de constituire a unui grup infracţional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete şi abuz în serviciu cu obţinere de foloase pentru sine sau pentru altul, într-un dosar în care sunt urmărite penal alte opt persoane, între care reprezentanţi ai firmei Tel Drum.

Potrivit procurorilor, Liviu Dragnea, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, a iniţiat un grup infracţional organizat care acţionează şi în prezent şi din care au făcut şi fac parte funcţionari ai instituţiilor din administraţia publică şi persoane din mediul de afaceri.

Prejudiciul în acest dosar este de 30 de milioane de lei prin abuz în serviciu şi de 20 de milioane de euro prin fraudarea fondurilor europene.

