VIDEO. Andreea Cosma: Am fost la TV ca să apăr cetățenii din Prahova. Ce să fac în Parlament?

Andreea Cosma, parlamentar PSD, spune că regretă că acuzaţiile la adresa unor procurori anticorupţie pun într-o lumină proastă DNA, instituţie pe care precizeză că o susţine. Andreea Cosma adaugă că a apărut la televizor ca să-i apere pe cetăţenii din Prahova, lucru pe care nu poate să-l facă din Parlament.

Reporter: Vă plângeți, doamnă Cosma, că fostul procuror Mircea Negulescu în nenumărate rânduri v-a hărțuit...

Andreea Cosma: N-am spus că m-a hărțuit, am spus că mă curta...

Reporter: Vă curta. Dvs cum răspundeați la acele propuneri?

Andreea Cosma: Cum puteam să răspund? Aveam două variante: să mă duc la pușcărie sau să-i răspund lui Mircea Negulescu. Dumneavoastră ce-ați fi făcut?

Reporter: Cum i-ați răspuns?

Andreea Cosma: Am încercat să am o relație cu un om care era inuman, ca să pot să fie atât de uman cât să nu mă arunce în pușcărie pe nedrept, că de-aia mi-a făcut primul dosar, cu o cauză care nu există, la care am luat clasare, în care a vrut să mă arunce în pușcărie.

Reporter: Ce rol jucați în acest festival?

Andreea Cosma: Sunt sora lui Vlad Cosma și fiica lui Mircea Cosma, e normal să fiu aproape de familia mea. În al doilea rând, sunt deputat ales de Prahova. Și tata, fratele, Ghiţă Sebastian, Savu Daniel și alții, şeful de la DGA, Cristi Tudorel sunt cetățeni ai județului Prahova. Au așteptări de la mine să merg în Parlament să le respect drepturile și libertățile, să-i apăr. Nu-i normal?

Reporter: Ați făcut asta în Parlament?

Andreea Cosma: Nu vi se pare că asta fac? De-aia m-am dus la tv, ca să fiu văzută. Ce să fac în Parlament?

Reporter: Ce alte persoane fără notorietate au fost în atenția dvs și luptați pentru ele?

Andreea Cosma: Mai sunt multe persoane, dar nu pot sta zilnic la tv.

Reporter: Ați văzut interviul întreg al Laurei Codruța Kovesi?

Andreea Cosma: Aproape tot, că mă grăbeam. Nu vreau să comentez. Îmi pare rău de un singur lucru. Ok, suntem inculpați, că sunt mulți inculpați în România, suntem penali, sunt mulți penali în România, avem prezumția de nevinovăție. Îmi pare rău că nu s-a delimitat de acţiunea acestor procurori care au vorbit în numele ei. îmi pare rău că se aruncă o lumină proastă asupra DNA din cauza unor persoane care fac asta. Nu toți procurorii sunt la fel. Sunt oameni cinstiși și am cunoscut procurori cu altă atitudine și altă verticalitate. Susțin această instituție. Nu sunt în război cu această instituție, nu e un atac la adresa justiției. E un atac la acei procurori și acei polițiști care au contribuit la aceste anchete.