VIDEO. Andreea Cosma, despre ex-procurorul Negulescu: Am încercat să am o relație cu un om inuman

Deputata Andreea Cosma, sora deputatului Vlad Cosma, a venit luni la instanța supremă, acolo unde fratele și tatăl ei, Vlad şi respectiv Mircea Cosma au ultimul termen al procesului în care sunt acuzaţi de fapte de corupţie. Andreea Cosma a explicat că a venit pentru a-şi susţine familia, dar şi pe alţi cetăţeni care au reclamat abuzuri ale procurorilor, precum Sebastian Ghiţă, care aşteaptă de la ea, în calitate de deputat, să le apere drepturile. Ea a reluat și acuzaţiile la adresa procurorilor din DNA Ploieşti, în special a lui Mircea Negulescu, despre care a spus că le-a distrus viaţa, în ultimii patru ani, şi că este „un om inuman”.

Reporter: Vă plângeți, doamnă Cosma, că fostul procuror Mircea Negulescu în nenumărate rânduri v-a hărțuit...

Andreea Cosma: N-am spus că m-a hărțuit, am spus că mă curta...

Reporter: Vă curta. Dvs cum răspundeați la acele propuneri?

Andreea Cosma: Cum puteam să răspund? Aveam două variante: să mă duc la pușcărie sau să-i răspund lui Mircea Negulescu. Dumneavoastră ce-ați fi făcut?

Reporter: Cum i-ați răspuns?

Andreea Cosma: Cum i-am răspuns, în ce sens? (...) Păi am încercat să am o relație cu un om care era inuman, ca să pot să fie atât de uman cât să nu mă arunce în pușcărie pe nedrept, că de-aia mi-a făcut primul dosar, cu o cauză care nu există, la care am luat clasare, în care a vrut să mă arunce în pușcărie.

Reporter: În momentul în care vă făcea anumite propuneri fostul procuror Negulescu, dvs vă știați nevinovată, ați răspuns cumva la acele propuneri, dar n-ați avut încotro decât să faceți asta?

Andreea Cosma: Nu, doamnă, mi-era foarte frică. Omu’ nu e întreg la cap. Din prima zi în care m-am dus la Parchet, mi-a zis că-mi ia meseria, că o să-mi rămână copilul pe drumuri, că-mi ia casa, că-mi ia tot.

Deputatul a explicat că nu s-a gândit la momentul acela să-l înregistreze. Exasperată de întrebările jurnaliștilor, Andreea Cosma a izbucnit: „Doamnă, nu înțelegeți că la DNA Ploiești e așa: Ori te ard pe tine, ori îl ard pe celelăalt. Cred că ați înțeles raționamentul. Acolo e cu paradeala la cetățeni. Știți ce înseamnă să pierzi o sarcină din cauza lui Negulescu? Știi ce înseamnă să stai opt luni și să nu mai ieși din oraș, că vrea Negulescu?”

Întrebată dacă îi e teamă de sentință, Andreea Cosma a spus că nu, pentru că are încredere în judecători și-n Dumnezeu în primul rând.

În privința scandalului public declanșat alături de fratele ei în urmă cu o săptămână, Andreea Cosma a precizat că nu e un atac la justiție, ci doar „niște devoalări asupra unor procurori care au încălcat legea. (...) S-a nimerit să fie de la DNA”.

De ce aceste dezvăluiri au apărut cu o săptămână înainte de verdictul justiției în legătură cu unul dintre dosarele în care este implicată familia ei? Andreea Cosma a motivat: „Pentru că s-au votat legile justiției, pentru că eu am hotărât să depun o plângere penală împotriva domnului Negulescu, pentru că am primit niște mesaje - iar astăzi am să fac publică o scrisoare către doamna ministru Carmen Dan să cerceteze de unde vin aceste mesaje și am să mai fac și o adresă către Inspecția Judiciară, cu două puncte. Sunt mesajele de amenințare pe care le-am primit și le-am prezentat la Antena 3”, a explicat Andreea Cosma.

„Nu voia să mă bage la pușcărie Negulescu, Negulescu a vrut să mă bage înainte, dup-aia a vrut să mă bage Onea, după care a mai venit un procuror și ne-a cerut niște bani, să ne facă niște dosare. O să apară și lucrul ăsta. Nu se poate în țara asta să trăiești în halul ăsta!”, le-a mai spus jurnaliștilor deputatul Andreea Cosma.

(Credit foto: Inquam Photos / Octav Ganea)