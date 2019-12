VIDEO | Tensiuni și scandal la ieșirea lui Carmen Dan de la DIICOT. Ce a declarat fostul ministru de Interne, după 6 ore de audieri

Fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a spus, vineri, după mai bine de șase ore de audieri la DIICOT, că nu a avut un rol operativ în ceea ce privește protestul din 10 august 2018, ea subliniind că nu a luat legătura cu Liviu Dragea în acea zi, discuțiile fiind purtate doar cu premierul.

„Este absolut firesc ca organele de anchetă să cheme la audieri pe orice persoană care are cunoștință despre momentul 10 august și este foarte bine că se întâmplă lucrul acesta. Vreau să spun sincer că mă așteptam să fiu chemată încă de anul trecut. Nu s-a pus problema niciun moment să evit în a mă prezenta în fața organelor de anchetă. A durat destul de mult, pentru că cei care au pus întrebări, anchetatorii, au fost interesați să lămurească foarte multe aspecte. În principal, aspectele de interes au vizat rolul pe care l-a avut ministrul Afacerilor Interne, respectiv Carmen Dan în acea zi.”, a spus Dan, la ieșirea de la DIICOT.

Fostul ministru de Interne a adăugat în fața jurnaliștilor că nu a a avut un rol activ, de coordonare acțiunilor operative în data de 10 august 2018.

„Mă aflam la mine în birou, nu în biroul de comandă. (...) Indiferent de culoarea politică, ministrul nu conduce operațiunele. Nu am vorbit cu Liviu Dragnea. Am făcut precizări și referitoare la comunicarea în planul organizării misiunii cu anumite persoane politice. Am spus că nu am comunicat, nu m-am întâlnit în acea zi cu nicio persoană politică, care era în afara interesului de activitate al ministerului. Am făcut precizarea că am trimis comuinicări și mesaje informative prim-ministrului în exercitarea calității guvernamentale, nu politice”, a explicat Dan.

Mai mult, sursa citată a explicat și faptul că nu am avut întâlniri în acea zi cu nicio persoană politică.

„Am trimis informări prim-ministrului României”, a conchis Dan.

Protestatarii au aruncat cu recipiente cu maioneză în mașina în care s-a urcat fostul ministru de Interne

Fostul ministru de Interne Carmen Dan s-a prezentat, vineri dimineață, la sediul DIICOT, pentru a fi audiată în dosarul protestelor din 10 august 2018. La sosirea la sediul Direcției, Carmen Dan a fost huiduită de protestatari, același lucru petrcându-se și la ieșirea din unitatea de parchet.

„Criminalo! Doamna senator, dă-ți demisia!”, au fost mesajele pe care mai mulți protestatari le-au strigat atunci când Carmen Dan a ajuns la sediul DIICOT.

Mai mulți protestatari #Rezist au fost prezenți, întreaga zi, în fața sediului DIICOT. Ei au adus și un banner mare pe care scria: „Vrem vinovații pentru jandarmiada 10 august!”.

Marian Moroșanu, cunoscut sub numele „Ceaușescu”, a adus o pereche de cătușe roz pentru fostul ministru.

Grupul de protestatari a intrat în conflict cu jandarmii care asigurau ordinea publică în zonă, după ce au aruncat cu maioneză în mașina în care s-a urcat fostul ministru de Interne.

Fostul ministru de Interne s-a prezentat în fața procurorilor pentru a fi audiată în dosarul prostestelor din 10 august 2018. Procurorii DIICOT fac cercetări cu privire la şefii din Jandarmerie care au coordonat intervențiile din 10 august 2018.

