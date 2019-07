Viorica Dăncilă despre Laura Codruța Kovesi: Dacă se adeverește o acuzație, ce vom face noi ca țară, ca imagine?

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat miercuri seara la Digi24 că dacă acuzaţiile la adresa Laurei Codruţa Kovesi se vor adeveri, după o eventuală numire a acesteia la şefia Parchetului European, imaginea României va fi cea afectată, chiar dacă fosta șefă DNA și-a depus candidatura ca independent, fără să aibă susținerea statului român. „Eu cred că Laura Codruța Kovesi trebuia să-și rezolve mai întâi problemele din țară și apoi să candideze”, a punctat Viorica Dăncilă.

Întrebată de ce nu a sprijinit această candidatură atunci când s-au luat deciziile în Consiliul UE, Viorica Dăncilă a făcut o paralelă cu numirea noului șef de la CNAS, Vasile Ciurchea, care are dosar penal. Viorica Dăncilă a fost intens criticată pentru această numire, însă ea a explicat că deocamdată nu există o decizie a justiției și sunt doar suspiciuni. „Și asupra doamnei Kovesi planează o suspiciune, și nu doar una, ci mai multe. Eu nu spun nici că este vinovată, nici că este nevinovată. Nu îmi permit acest lucru. Nu o cunosc pe doamna Laura Codruţa Kovesi. Mai mult, întotdeauna am dat dovadă de solidaritate cu femeile şi le-am susţinut. Dar planează anumite lucruri asupra doamnei Laura Codruţa Kovesi. A plecat din procuror general al DNA nu că a vrut dumneaei. Pentru că a existat un raport care a impus eliberarea din funcţie. Eu cred că era bine şi pentru doamna Laura Codruţa Kovesi ca să-şi rezolve aceste probleme existente în ţară şi care creează semne de întrebare referitor la dânsa şi pe urmă să candideze la această funcţie. Acesta este motivul pentru care eu personal am spus că nu mi se pare potrivită, nu pentru că aș avea ceva cu doamna Laura Codruța Kovesi”, a explicat premierul.

Și dacă în cazul dlui Ciurchea justiția ne va lămuri, în cazul dnei Kovesi cine ne va lămuri? a fost întrebată Viorica Dăncilă.

„La dl. Ciurchea este o altă funcție, dar la dna Laura Codruța Kovesi gândiți-vă că vorbim de procuror european, deci în domeniul justiției. Vă întreb un lucru și nu-mi doresc să se întâmple așa ceva: este numită doamna Codruța Kovesi și dacă una din acuzațiile la adresa ei se adeverește? Ce vom face noi, ca țară? Mă gândesc la imaginea noastră ca țară. Pentru mine este importantă imaginea de țară. Este important ca noi ca țară să ne câștigăm credibilitatea. De aceea am spus că nu o susțin”, a explicat Viorica Dăncilă.



„Mi-aş dori ca doamna Laura Codruţa Kovesi să nu aibă nicio problemă. Dar dacă va fi o problemă - şi credeţi-mă, cunosc ce se întâmplă în instituţiile europene -, toţi se vor retrage. Nu vor vorbi de doamna Laura Codruţa Kovesi, vor vorbi despre România. „România are o problemă cu procurorul european”. Şi atunci cine va plăti factura? Nu o să o plătim pe persoană fizică. O să o plătească ţara. De aceea am spus că ar fi bine să se lămurească toate aceste acuzaţii la adresa doamnei Laura Codruţa Kovesi. Eu nu afirm că doamna Laura Codruţa Kovesi este vinovată sau nu. Dar a fost un raport şi a fost schimbată din funcţie tocmai pentru anumite aspecte legate de activitatea dumneaei şi pornind de la acest lucru am spus că eu, personal, nu o susţin. Bine, susţinerea mea contează mai mult sau mai puţin. Dacă în instituţiile europene va fi susţinută, sunt convinsă că doamna Laura Codruţa Kovesi va ocupa acest portofoliu”, a declarat Viorica Dăncilă la Digi 24.

Premierul a mai spus că modul în care Laura Codruţa Kovesi a gestionat funcţia de procuror-şef al al DNA a fost „unul defectuos” şi că fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader a realizat „un raport complex pentru schimbarea din funcţie”, măsură acceptată „până la urmă” și de preşedintele Klaus Iohannis.