Viorica Dăncilă, despre relația cu Ana Birchall: Instituțională. ”Afirmațiile doamnei ministru a nemulțumit partidul”

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit luni, într-un interviu acordat ziarului Adevărul, despre relația pe care o are cu actualul ministru al Justiției, Ana Birchall, pe care o vrea plecată din funcție. Dăncilă susține că partidul a fost nemulțumit pentru că Ana Birchall „a intervenit în Justiție” prin emiterea unei Ordonanțe de Urgență. Surse politice susțin însă că Viorica Dăncilă a fost cea care a cerut ordonanța de urgență, acest lucru fiind înregistrat chiar și în stenograma ședinței de guvern.

„Este revocată, am propus revocarea. Sunt relațiile instituționale pe care le-am cu toți miniștrii. E adevărat, partidul a fost foarte supărat pentru că noi am spus că nu mai intervenim în Justiție. Am învățat din alegerile europarlamentare că nu trebuie să mai avem ca și subiect Justiția. Justiția trebuie făcută de magistrați. Anumite afirmații ale doamnei ministru a (sîc) nemulțumit și de aceea au fost reacțiile de la partid”, a declarat Viorica Dăncilă.

Premierul s-a referit și la conflictul dintre Ana Birchall și șefa CSM, Lia Savonea. Dăncilă susține că „Nu este normal ca între un ministru și șeful CSM să existe un astfel de conflict și acest conflcit să se facă prin intermediul mass-mediei”.

„Nu am discutat cu doamna Savonea. Nu vreau să intervin în Justiției și cred că cei din Justiției trebuie să decidă. Eu cred că magistrații își cunosc foarte bine meseria și nu cred că noi, din punct de vedere politic, mai trebuie să intervenim în Justiție”, a mai spus Viorica Dăncilă.

Editor: Robert Kiss