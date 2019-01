Viorica Dăncilă vorbește despre o „situație care trebuie îndreptată”

„Curtea Constituţională a constatat că au fost folosite practici în afara cadrului legal, care au viciat actul de justiţie, iar această situaţie trebuie îndreptată”, a spus premierul Viorica Dăncilă, vineri, fără a da detalii despre cum va fi îndreptată această situație.

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, vineri, la începutul şedinţei de Guvern, că este o „campanie de dezinformare împotriva ţării noastre” şi că, în întâlnirile avute cu oficiali europeni, a dat asigurări că respectarea drepturilor cetăţenilor, apărarea statului de drept şi asigurarea independenţei justiţiei „sunt în centrul preocupărilor” Guvernului.

„Ne confruntăm cu o campanie de dezinformare împotriva ţării noastre, alimentată de oameni politici români, mergând până la cel mai înalt nivel. Acest lucru este inacceptabil. Ca prim-ministru, am considerat că am obligaţia să spun adevărul despre ţara mea în faţa oficialilor europeni. Am dat asigurări în toate întâlnirile pe care le-am avut că Guvernul va acţiona pentru respectarea valorilor şi principiilor care constituie fundamentul construcţiei europene. Respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, apărarea statului de drept şi asigurarea independenţei justiţiei sunt în centrul preocupărilor noastre”, a spus Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern de vineri, la care a prezentat un bilanț al vizitei făcute la Bruxelles.

Ea a adăugat că, în egală măsură, a transmis „cu fermitate” că cetăţenii români trebuie să se bucure de aceleaşi drepturi şi libertăţi ca orice cetăţean european.

„Curtea Constituţională a constatat că au fost folosite practici în afara cadrului legal care au viciat actul de justiţie, iar această situaţie trebuie îndreptată. Aşa cum spunea şi preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, drepturile cetăţenilor nu sunt negociabile, iar în această materie nu sunt acceptate compromisuri”, a mai spus Viorica Dăncilă, citată de News.ro.

Curtea Constituţională a admis pe 7 noiembrie 2018 sesizarea premierului Viorica Dăncilă privind completul de 5 judecători de la Înalta Curte și a constatat existența unui conflict între Parlament și Curtea Supremă. Judecătorii constituționali au decis că Înalta Curte se află în ilegalitate din 2014, când a decis să nu respecte prevederea adusă în 2013 legii 304/2004 privind compunerea completurilor de 5 judecători. Actul normativ spune că toți cei 5 judecători ai completului se stabilesc prin tragere la sorți, or, ÎCCJ a decis ca doar 4 dintre ei să fie aleși astfel.

