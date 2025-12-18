Judecătorii Curții de Apel Constanța l-au condamnat joi, 18 decembrie, pe rapperul american Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare „în regim de detenție”. Artistul care a fumat marijuana pe scena festivalului „Beach Please” fusese condamnat inițial la plata unei amenzi penale. Decizia este definitivă. Digi24.ro a consultat și motivarea deciziei judecătorilor constănțeni.

„Condamnă pe inculpatul THOMAZ CAMERON JIBRIL, .... la pedeapsa închisorii de 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. În baza art. 60 CP, dispune executarea pedepsei de 9 luni închisoare în regim de detenţie. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezente”, potrivit deciziei Curții de Apel Constanța.

Rapperul Wiz Khalifa a fost trimis în judecată la Constanța, după ce a fumat marijuana, în 2024, pe scena festivalului „Beach, Please!” din Costinești.

Inițial, Wiz Khalifa fusese condamnat la plata unei amenzi penale de 3.600 de lei, însă Curtea de Apel Constanța a mărit pedeapsa.

