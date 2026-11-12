Rapperul Wiz Khalifa, condamnat la închisoare cu executare pentru că a fumat o ţigară cu canabis pe scena unui festival din Costineşti, ar putea scăpa de pedeapsă, după ce Curtea de Apel Bucureşti, unde a fost strămutat dosarul la cererea sa, i-a admis contestaţia în anulare şi rejudecă, astăzi, de la 16:00, apelul declarat de procurorul DIICOT. Vedeta dă explicații prin videoconferință.

Din informațiile Digi24, Wiz Khalifa și-a recunoscut vina în timpul audierii și le-a spus magistraților români că este dispus să presteze inclusiv muncă în folosul comunității în țara noastră. Este un proces prin care el vrea să scape de pedeapsa pe care a primit-o din partea Tribunalului Constanța.

El a fost condamnat atunci la nouă luni de închisoare cu executare, după ce a fumat canabis pe o scenă în timpul unui festival la care participau zeci de mii de de oameni.

„Din materialul probator administrat a rezultat că, la data 13.07.2024, în jurul orei 23:55, în timp ce se afla în incinta spaţiului de desfăşurare a festivalului de muzică din Costineşti, a deţinut, în vederea consumului propriu, fără drept, cantitatea de 18,53 grame cannabis şi o ţigaretă care conţinea cannabis”, afirmau procurorii.

A fost deschis dosarul penal, dar rapperul nu a rămas în România. Ulterior, după ce a primit pedeapsa de nouă luni de închisoare, a fost emis și un mandat de arestare, însă executarea pedepsei a fost anulată și tocmai de aceea acum așteaptă Wiz Khalifa o decizie finală din partea Curții de Apel București.

Editor : Ș.R.