Video Zeci de percheziții DIICOT în Bucureşti, Ilfov şi Olt, într-un dosar de trafic de droguri, mită și divulgare de informaţii secrete

Data publicării:
perchezitii mascati droguri
Sursă foto: DIICOT

Procurorii DIICOT, alături de poliţişti și jandarmi au făcut duminică dimineață zeci de descinderi și percheziții în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Olt, într-un dosar care vizează activitatea unui grup infracţional profilat pe trafic de droguri. Peste 50 de persoane au fost fi ridicate şi duse la audieri.

Ancheta vizează infracţiuni de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, luare şi dare de mită şi divulgarea informaţiilor nepublice, potrivit unui comunicat DIICOT.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, împreună cu poliţişti de la Serviciul Grupuri Infracţionale Violente și jandarmi au făcut 43 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Olt, în acest dosar.

De asemenea, mai precizează sursa citată, vor fi puse în executare peste 50 de mandate de aducere, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală. 

La descinderi au participat și poliţişti din cadrul Brigăzii de Combaterea Criminalităţii Organizate Bucureşti, luptători Serviciului Acţiuni Speciale din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi Direcţiei Generale de Jandarmerie a Municipiului Bucureşti.

