Zeci de protestatari răniți vor să facă plângere penală împotriva jandarmilor

Peste 50 dintre cei 452 de protestatari antiguvernamentali răniţi vineri au mers la Institutul de Medicină Legală. Au luat certificate ce demonstrează că au fost răniți de jandarmi. Oamenii sunt hotărâți să facă și plângere penală împotriva trupelor speciale. Au fost victimele unui abuz, explică protestatarii, pentru că, deși manifestau pașnic, au avut de-a face cu brutalitatea forțelor de ordine.

„O arcadă spartă. În piaţă, la 23.00, când a început atacul lor, pur și simplu au atacat, am căzut. A trecut cordonul peste tot. Fără nicun motiv un jandarm, din spate, a început să ne lovească. Am luat o bâtă pe spate şi una pe arcadă”, a povestit un manifestant.

Un altul a anunțat că va continua să protesteze: „Când am aflat că urmează să se facă intervenţia cu tunul cu apă, m-am deplasat in zona presei și filmam de acolo intervenția. Cand l-am observat pe acel jandarm cu pușca cu care trăgea cu grenade lacrimogene, l-am filmat și am întrebat inistent pe jandarmii din cordon cu ce arme se trage. Când m-am apropiat mai mult și am devenit mai vehement cu întrebările mele, din spatele meu au intervenit doi jandarmi cu scutul, m-au luat, mi-au răsucit mâna la spate, m-au bruscat, m-au strâns de mână şi m-au aruncat în dubă. Luni dimineață, voi depune plângere penală la Parchetul Militar, este inuman ce mi s-a întâmplat. Eram intr-o zonă a presei, protejată, nu scandam, nu manifestam violent, doar am filmat și am pus niste întrebări. Voi continua să protestez”.

