Peste 150 de mandate de percheziţie domiciliară sunt puse, miercuri, în executare în cauze ce vizează destructurarea unor grupuri infracţionale organizate, specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori şi criminalitate informatică, 240 de persoane urmând să fie duse la audieri.

„Ziua 'Z' continuă. Astăzi, 26 noiembrie, procurorii DIICOT îşi intensifică activitatea de combatere a formelor grave de criminalitate, prin derularea, alături de Poliţia Română şi cu sprijinul Jandarmeriei Române, a unei ample operaţiuni ce cuprinde 30 de acţiuni operative desfăşurate în cadrul a tot atâtor dosare penale”, a informat DIICOT.

Sunt puse în executare peste 150 mandate de percheziţie domiciliară şi peste 240 mandate de aducere în cauze ce vizează destructurarea unor grupuri infracţionale organizate, specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori şi criminalitate informatică.

„Percheziţiile care vor fi efectuate în cursul zilei de astăzi vizează obţinerea de probe privind activitatea ilegală a grupurilor de criminalitate organizată şi a altor persoane implicate în activităţi infracţionale asociate criminalităţii organizate, în scopul tragerii lor la răspundere penală, şi identificării bunurilor susceptibile de a fi confiscate sau destinate recuperării prejudiciilor”, a precizat DIICOT.

Editor : C.S.