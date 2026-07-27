Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al României „trebuiau doborâte” încă de la primele incidente și a avertizat că provocările Federației Ruse vor continua, în contextul intensificării atacurilor din apropierea Deltei Dunării și a Mării Negre.

Întrebat despre dronele care încalcă spațiul aerian al României și măsurile pe care România trebuie să le ia, președintele UDMR a spus că „trebuia încă de la primele intrări să avem această atitudine. Și sigur, aici se poate discuta de costuri, se poate discuta dacă e nevoie de avioane de vânătoare sau dacă avem nevoie de baterii sol-aer, baterii antiaeriene. E o discuție tehnică până la urmă, dar important este că România în acest moment a arătat că da, este în stare, are dorința, voința, capacitatea, puterea de a doborî aceste drone”.

„Trebuie să constatăm că aceste provocări vor continua din partea Federației Ruse pe flancul estic al Alianței Nord Atlantice. Aici, iarăși, nu avem nicio noutate. Mai ales în contextul mutării frontului către Odesa, către Sud, către Delta Dunării, fiindcă am văzut în ultima perioadă, este o zonă mai fierbinte și mai intensă decât era înainte. Și în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, fiindcă aceste chestiuni trebuie văzute ca un ansamblu, spun eu. Aceste amenințări nu sunt amenințări noi, dar nici nu trebuie să ne ascundem în pivniță. Da, asta este atitudinea Federației Ruse. Dezinformare, încercarea de a aduce frica în societate, dezbinare în societate și de a schimba atitudinea societății față de apartenența noastră la NATO și la Uniunea Europeană”, a declarat Kelemen Hunor.

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Lidetul UDMR a mai subliniat că, din punctul său de vedere, provocările Rusiei vor continua, iar când spațiul aerian național este violat, trebuie luate măsuri ferme.

„Deci aceste provocări eu cred că vor continua. Deci, din punctul meu de vedere, da, trebuiau doborâte, au făcut foarte bine. Nu trebuie să ne uităm ca la ceva extravagant. Trebuie să ne uităm la tot ce s-a întâmplat ca la o normalitate. Când cineva violează spațiu aerian, trebuie să ai o atitudine foarte, foarte fermă”, a declarat el.

Kelemen Hunor a mai spus că este nevoie și de un dialog permanent cu Ucraina, pentru „a ne proteja interesele de la Marea Neagră”. Referitor la o mobilizare a instituțiilor din România, el a spus că este convins că există un plan bine stabilit pentru soluții de securitate.

„Sunt convins că există o mobilizare din partea instituțiilor abilitate, de la apărare până la serviciile de inteligence. Sunt convins de acest lucru, fără să am date concrete, dar dacă nu aș fi convins, atunci ar spune că trebuie și că există neglijință. Sunt convins că există o preocupare și chiar există un plan de a securiza acea zonă. Provocări vor fi. Deci nu putem spune că nu suntem într-o zonă de risc, dar trebuie să ne pregătim și trebuie să fim pregătiți permanent pentru a apăra acea investiție și acea exploatare de gaze naturale din zona Mării Negre, unde avem un interes economic extrem și energetic extrem de important. Dar să spunem că nu există niciun risc, ar fi o neglijență sau o ocolire a adevărului”, a mai declarat Kelemen Hunor.

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Editor : M.I.