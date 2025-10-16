Kelemen Hunor îl ironizează pe șeful ANAF: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem de prune. Aștept să vină să-mi ia probele”

Kelemen Hunor l-a ironizat joi pe președintele ANAF, după ce acesta a afirmat că și gemul făcut în casă contribuie la „gaura de TVA” a României. Liderul UDMR a scris pe Facebook că „a încălcat legea”, după ce a pregătit șase borcane de gem de prune din producție proprie, și a glumit că așteaptă ca inspectorii să-i confiște „probele”.

Reacţia ironică vine după ce preşedintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că „gemul pe care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA”.

„Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! În weekend, împreună cu soţia mea, am făcut şase borcane de gem de prune. Din prunele noastre, în oala noastră, cu vinovăţia noastră. Aş fi făcut şi pălincă, dar prunele nu au fost suficiente”, a scris, joi, pe Facebook, preşedintele UDMR.

Acum stau cu frica: când va veni ANAF să-mi confişte «probele»?

„Şase borcane de gem – şase lovituri ascunse la buget. Serios acum: preşedintele ANAF chiar crede că gemul de casă e gaura neagră a economiei? Dacă aşa merg lucrurile, anul viitor va trebui să raportăm şi conservele bunicii. Pe etichetă am putea să scriem: «Produs cu risc fiscal – consumul se recomandă sub supravegherea autorităţilor»”, a mai transmis liderul UDMR.

Ce-ar fi dacă i-ar urmări pe marii evazionişti, nu pe bunicile care fac conserve?

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a declarat miercuri seară că gemul făcut în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României, precizând că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consum propriu influenţează colectarea generală a TVA.

Citește și: Șeful ANAF, contrazis de un lider sindical: Zacusca şi dulceaţa făcute în casă pentru autoconsum nu influenţează GAP-ul de TVA

Editor : Ș.A.