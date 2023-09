Kelemen Hunor: Nu putem în acest moment să dăm jos Guvernul. O moțiune de cenzură arată bine mediatic, dar politic nu rezolvi nimic

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, marţi, că şansele unei moţiuni de cenzură după asumarea răspunderii Guvernului pe proiectul de măsuri fiscal-bugetare sunt nule pentru că PNL şi PSD deţin majoritatea. „O moţiune de cenzură din punct de vedere mediatic este un lucru interesant, dar nu rezolvi nimic, a precizat el.

„Dacă în forma finală se regăseşte ceea ce am discutat cu domnii Ciolacu şi Ciucă, o moţiune de cenzură nu va fi semnată de UDMR. Nu este o condiţie semnarea moţiunii existenţa sau inexistenţa secretarilor de stat (n.r. ai UDMR) la Educaţie şi la Departamentul pentru minorităţi. Când fac un calcul şi iau o decizie, aceasta trebuie luată în funcţie de text, de problemele care apar şi în funcţie de voturile care pot fi obţinute”, a spus Kelemen Hunor la Parlament, potrivit Agerpres.

Referitor la avizul negativ al Consiliului Legislativ, Kelemen a precizat că nu l-a văzut, dar „dacă există probleme, acestea pot fi discutate la Curtea Constituţională”.

Preşedintele UDMR spune că a discutat cu liderul USR Cătălin Drulă despre moţiunea de cenzură, evidenţiind că UDMR „vrea să rezolve unele probleme” pentru că şansa de a da jos Guvernul prin adoptarea unei moţiuni de cenzură este zero, PNL-PSD având 60% din voturi.

„O moţiune de cenzură din punct de vedere mediatic este un lucru interesant, dar nu rezolvi nimic. Eu am vrut să rezolv problema instituţiilor de cultură, în primul rând. Problema autonomiei locale să nu fie ştirbită de la nivel central, să nu se spună autorităţilor locale ce au voie să facă cu banii colectaţi şi ce nu au voie să facă. Am obţinut aceste lucruri, au înţeles că acolo nu trebuie să intervină Guvernul. Deci noi nu putem în acest moment să dăm jos Guvernul, dar am reuşit să rezolvăm probleme importante pentru (...) instituţiile de cultură, pe de o parte, şi, pe altă parte, pentru autorităţile locale, inclusiv pentru posturile vacante de la nivelul autorităţilor locale. Se reduc cu 10%, dar nu sunt toate posturile tăiate, fiindcă altfel nu se poate lucra”, a explicat liderul UDMR.

Kelemen a adăugat că „au existat de la PNL sugestii spre UDMR pentru o moţiune de cenzură”, dar când a întrebat dacă ei ar vota-o, au negat.

„Şi înspre noi şi înspre USR au venit mesaje dinspre PNL, dar mai mult nu putem spune. Ei nu sunt lăsaţi să iasă la vot, dacă va fi o moţiune de cenzură. (...) Ei au majoritate 60%. Punct (...) O moţiune de cenzură, instrument foarte fain şi foarte frumos de a controla Guvernul, dar dacă nu are o consecinţă - să dai jos Guvernul, atunci din punct de vedere mediatic arată bine, dar din punct de vedere politic nu rezolvi nimic”, a mai spus Kelemen.

El a arătat că „toate cerinţele UDMR au fost acceptate, dar mai sunt amănunte care trebuie stabilite prin hotărâre de Guvern”.

„De exemplu, noi am propus ca sumele din taxa de lux să se întoarcă la autorităţile locale, pentru că e vorba de impozite pe clădiri şi aşa mai departe şi chestia asta urmează să se facă prin hotărâre de Guvern, nu prin asumare. (...) Este vorba de principiul impozitelor şi taxelor locale. Vorbim de clădiri, de terenuri, de construcţii. (...) Toate taxele impozitelor pe clădiri rămân la autoritatea locală, deci şi această suprataxare trebuie să rămână la autorităţile locale. Se poate discuta dacă trebuie să se întoarcă în municipiile mari sau în zonele mai sărace, dar trebuie să se întoarcă la autoritatea locală”, a punctat Kelemen.

Despre taxa de solidaritate de 1%, el a menţionat că UDMR a propus-o anterior.

„Deci suntem de acord cu această taxă, pentru pentru o perioadă determinată. Dacă ei ar fi acceptat- nu au acceptat când eram în coaliţie împreună- această propunere, astăzi am avea mai puţine probleme legate de deficitul bugetar. Au respins acum un an, e adevărat PNL, nu PSD. Acum sunt de acord cu această taxă. Deci se adevereşte că noi am avut dreptate acum un an de zile”, a zis Kelemen.

Referitor la amendamentul referitor la Pilonul II de pensii, liderul UDMR susţine că „ar fi o greşeală fatală”.

„Nu am văzut amendamentul privind Pilonul II de pensii. Ar fi o mare greşeală să se umble la Pilonul II. Ăsta este punctul meu de vedere, ar fi greşeala fatală, dar eu nu cunosc amendamentul”, a mai spus liderul UDMR.

