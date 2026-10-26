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Exclusiv Kelemen Hunor, reacție după ce SRI a anunțat o tentativă de sabotaj la Carfil: „Dinspre Rusia niciodată n-a venit libertate”

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Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos
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În contextul în care SRI a anunțat că a identificat o rețea de sabotaj coordonată direct de către serviciile secrete ale Rusiei, care a încercat să incendieze în septembrie fabrica de armament Carfil din România, președintele UDMR a transmis că dinspre Moscova „niciodată n-a venit spre noi libertate, prosperitate, securitate”. Kelemen Hunor a declarat, la Digi24, că s-ar putea să mai existe „încercări”, subliniind faptul că statul trebuie să aibă capacitatea de a apăra cetățenii și infrastructura critică.

„Dinspre Rusia niciodată n-a venit spre noi libertate, prosperitate, securitate. Niciodată în istorie. De aceea, nu mă mir”, a declarat Kelemen Hunor, adăugând că intențiile Moscovei sunt cunoscute încă din 2007, de la Conferința de Securitate de la Munchen, când președintele Vladimir Putin a spus care sunt liniile roșii.

„După anexarea Crimeei, după atacarea Ucrainei, sigur că și Europa, Uniunea Europeană, statele periferice care sunt în fosta zonă de influență a Rusiei sunt bombardate zilnic. Nu vorbesc eu de război hibrid, că orice război este hibrid, până la urmă. Vorbim de dezinformare, vorbim de slăbirea societăților noastre, slăbirea rezistenței societăților noastre, polarizarea societății, scăderea încrederii în instituțiile democratice, în viitorul democratic a țării și a continentului, până la urmă.

Din acest punct de vedere, este un război sistematic, informațional, de ani de zile, în care bineînțeles că intră și acte de sabotaj, cum s-a întâmplat. Probabil, vor mai fi încercări. Nu trebuie să spunem că s-a încheiat, nu s-a încheiat. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să știm că nu suntem în perioada de pace eternă, nu suntem în acea perioadă, din păcate. Statul trebuie să aibă capacitatea, în toate palierele, de a apăra cetățenii și infrastructura critică și tot ce ține de statul român”.

Întrebat ce ar trebui să facă statul român, liderul UDMR a replicat: „Să fie pregătit, să fie extrem, extrem de conștient și este, sunt convins de acest lucru, cu toate că noi nu vedem acțiunile. Nu vedem tot ce face și nici nu trebuie să vedem ce se întâmplă în zona de intelligence și în zona Armatei, dar trebuie să se pregătească pentru a ține piept la astfel de intervenții”.

Serviciul Român de Informații a identificat o rețea de sabotaj coordonată direct de către serviciile secrete ale Federației Ruse, care a încercat să incendieze în septembrie fabrica de armament Carfil din România. Trei cetățeni străini, un ucrainean și doi bieloruși, sunt cercetați de DIICOT într-un dosar privind infracțiunea de tentativă la acte de diversiune.

Doi suspecți au fost arestați în Germania, unde plănuiau alte fapte similare, iar al treilea a fost localizat luni în Polonia. Curtea de Apel București a emis mandate de arestare europene în lipsă, pe numele celor trei indivizi. Autoritățile române efectuează demersurile necesare extrădării celor trei în România.

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Editor : A.M.G.

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