Klaus Iohannis a discutat cu Nicușor Dan despre lipsa căldurii în București: Problema nu poate fi rezolvată doar de Primăria Capitalei

Președintele Klaus Iohannis a discutat, sâmbătă, cu Nicușor Dan despre lipsa căldurii în București și a subliniat că problema nu poate fi rezolvată doar de Primăria Capitalei.

Ce doi au vorbit despre termoficare, trafic, gestionarea deșeurilor și problema poluării în București.

"Este evident că unele din aceste probleme pot fi soluționate de București dacă se folosesc foarte mult banii europeni, dacă se construiesc finanțări potrivite, dar, în același timp, am abordat și chestiuni pe care Bucureștiul singur nu le poate rezolva și aș da, poate, două exemple: chestiunea termoficării nu poate fi rezolvată în această etapă doar de Primăria Generală, este nevoie de o colaborare strânsă și un sprijin solid de la Guvern, și autostrada de centură, care este vitală pentru București, pentru a aerisi traficul. Este o chestiune care, evident, cade prioritar în zona Guvernului.

Cred că se poate rezolva tot ce ține de buna gestionare a Bucureștiului, în condițiile în care Primarul General și Primăria Generală găsesc în Guvern un partener solid, un sprijin solid, și atunci, într-un termen rezonabil, și problemele Capitalei vor putea fi abordate și rezolvate", a spus Klaus Iohannis.

Președintele a lansat un nou apel către români pentru a merge duminică la vot.

Problema lipsei căldurii în București a fost ridicată de numeroase ori de primarul general al Capitalei, care a atenționat că bucureștenii vor avea "o iarnă grea".

Edilul a spus în urmă cu două săptămni că rețeaua principală de căldură este de trei ori mai proastă decât în urmă cu trei ani, iar soluția pentru eventualele avarii va fi momentan intervenția rapidă și comunicarea promptă cu cetățenii.

Cât despre rezolvarea problemei căldurii și a apei calde în acest sezon rece, Nicușor Dan a precizat în 18 noiembrie că vor fi numeroase avarii, însă există echipe şi materiale cu care se poate interveni cât se poate de repede.

„Vom avea sute de avarii. Raportul pe care l-am primit când am semnat contractul pentru acea finanţare e că în ultimul an am avut 1.700 de avarii. O să avem sute de avarii, promisiunea este de a interveni cât se poate de repede. Soluţia este pe termen mediu. Există o soluţie de avarie în care să ne asigurăm că există suficiente echipe şi material şi există şi oamenii să fie informaţi asupra problemei. Am spus în campanie. Nu se poate mai mult. Soluţia e pe termen mediu şi o să înceapă lucrările din primăvară”, a explicat primarul general al Capitalei.

Ultimele afectate au fost spitalele Colentina și Balș, unde pacienții au rămas vineri în frig.

Editor : Georgiana Marina