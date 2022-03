Klaus Iohannis: Invazia declanșată de Rusia în Ucraina afectează fundamental securitatea europeană și globală

Invazia militară declanșată de Rusia în Ucraina afectează „fundamental şi în mod dramatic” securitatea europeană și globală, însă comunitatea internaţională a dat un răspuns „unitar şi rapid”, a declarat duminică preşedintele Klaus Iohannis, la Baza Mihail Kogălniceanu. Și premierul Nicolae Ciucă a condamnat agresiunea militară, pe care o consideră „cea mai gravă amenințare la adresa securității euro-atlantice din ultimele decenii”.

„Agresiunea militară declanșată de Federația Rusă împotriva Ucrainei afectează fundamental și în mod dramatic securitatea europeană, cea transatlantică și cea globală. Comunitatea internațională a răspuns unitar și rapid. Au fost luate măsuri substanțiale, pe de o parte, pentru ajutorarea Ucrainei, greu încercate de această agresiune extrem de brutală, în care și-au pierdut viața și au fost răniți și foarte mulți civili”, a spus Klaus Iohannis, în cadrul unui eveniment la care au participat premierul Nicolae Ciucă şi ministrul francez al Apărării, Florence Parly.

Președintele a enumerat măsurile luate de România în cadrul acțiunilor de ajutor a refugiaților ucraineni care au fost nevoiți să-și părăsească țara.

„În contextul acestei crize, România s-a mobilizat în mod exemplar – și aici vorbesc atât de autorități, cât și de societatea civilă și mediul privat. Toată lumea a rezonat cu drama de la granițele noastre, am demonstrat compasiune și solidaritate. Am acționat și ne-am organizat, astfel încât să sprijinim afluxul mare de refugiați, să asigurăm protecție și condiții decente. Mai mult, am decis înființarea pe teritoriul țării noastre a unui hub logistic care să permită colectarea și transportul donațiilor din cadrul ajutorului umanitar internațional către Ucraina și cetățenii săi”, a mai spus Klaus Iohannis.

Președintele a amintit de intenția României de a crește cheltuielile de apărare și de constituirea unui Grup de Luptă NATO pe teritoriul țării noastre.

„În plan securitar, la nivelul NATO, s-au accelerat măsurile de pregătire a forțelor Aliate și se lucrează pentru consolidarea pe termen lung a posturii NATO pe Flancul Estic. Țara noastră va continua demersurile pentru consolidarea semnificativă a posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic, în special la Marea Neagră, prin dislocarea de forțe aliate și prin constituirea accelerată a Grupului de Luptă din România.

În afară de aceasta, România își va consolida propria capacitate de apărare. Intenționăm să creștem cheltuielile militare de la 2% din PIB, cât sunt în prezent, la 2,5%. Este important să asigurăm condiții mai bune pentru înzestrarea forțelor noastre armate, pentru a se instrui mai bine și a răspunde mai eficient nevoilor operaționale ale Armatei României și provocărilor de securitate actuale și în perspectivă”, a mai arătat Klaus Iohannis.

Înaintea declaraţiilor, a fost ţinut un moment de reculegere în memoria celor opt militari români care au murit pe 2 martie, în două incidente aviatice.

Ciucă: NATO va asigura securitatea tuturor statelor membre ale alianței

Și premierul Nicolae Ciucă a arătat că invazia Rusiei în Ucraina este o „amenințare la adresa securității euro-atlantice”, precizând că NATO va lua toate măsurile pentru protejarea membrilor alianței.

„Agresiunea militară rusă din Ucraina reprezintă cea mai gravă amenințare la adresa securității euro-atlantice din ultimele decenii. Condamnăm în cei mai fermi termeni posibili invazia pe scară largă a Ucrainei. Deplângem pierderea tragică de vieți omenești, suferința umană enormă și distrugerea cauzate de acțiunile Rusiei.

Aliații vor continua să ia toate măsurile și deciziile necesare pentru a asigura securitatea și apărarea tuturor Statelor Membre. Măsurile noastre vor rămâne defensive, proporționale și neescalatorii. Atât NATO, cât și Uniunea Europeană au demonstrat solidaritate cu poporul ucrainean și cu guvernul său. Suntem uniți în sprijinul deplin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional” a declarat Nicolae Ciucă la Baza Mihail Kogălniceanu.

