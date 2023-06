Klaus Iohannis, la reuniunea Consiliului European: „Ucraina și Georgia vor deveni aliați NATO necondiționat”

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, că Ucraina și Georgia vor deveni aliați NATO necondiționat, însă când și cum se va întâmpla rămâne deschis. De asemenea, șeful statului a mai adăugat că este important să ajutăm Ucraina, dar și pe cei care suferă de pe urma acestui război și au nevoie de o șansă, în special Republica Moldova.

„A fost o discuție destul de lungă, bună, de substanță. Secretarul general al NATO ne-a informat despre stadiul în care se află pregătirile pentru Summit-ul de la Vilnius și toată lumea a avut opinii și păreri. Am insistat pe câteva chestiuni - colaborarea între NATO și UE, care este extrem de importantă și este nevoie de o colaborare onestă, profundă, care creează sinergie, nu competiție. În chestiunea de substanță legat de NATO, flancul estic, Ucraina, am reluat tot ce este important pentru noi, am luat poziție față de chestiunea Ucraina și am spus că este vital să păstrăm unitatea și solidaritatea și în interiorul UE și NATO, dar și între UE și NATO și să sprijinim Ucraina în continuare, necondiționat, cu tot ce avem”, a mai declarat Iohannis.

Președintele a mai explicat că Ucraina și Georgia vor deveni aliați necondiționat, fără alte puncte și subpuncte, invocând rezoluția de la București.

„E important să ajutăm Ucraina, dar și pe cei care suferă de pe urma acestui război și au nevoie de o șansă, în special Republica Moldova, care are nevoie de sprijinul nostru, pentru a-și crește reziliența și pentru a deveni membră a UE. Există un pachet de sprijin prezentat de Comisia Europeană pentru Republica Moldova, o chestiune pe care am susținut-o, dar salutăm explicit faptul că s-a ajuns în acest punct. Vom continua în format Consiliul European și avem o serie de chestiuni pe care le vom atinge”, a mai spus președintele.

Șeful statului a adus în discuție, printre altele, necesitatea întăririi mecansimelor de pregătire și răspuns ale UE la dezastre.

„Transmitem un mesaj politic la nivel înalt privind valoarea adăugată a protecției civile europene în situații de criză majoră. O altă chestiune care ne privește și este importantă este migrația. Având în vedere că problema este una comună, avem nevoie de o soluție comună și România s-a implicat foarte mult în această chestiune. Acțiunile legate de gestionarea frontierelor sunt un instrument important în combaterea migrației ilegale. România și-a adus contribuția. Noi avansăm cu succes proiectul, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană, pentru a promova bunele practici ale României. Implicarea noastră reconfirmă că România acționează în spirit de solidaritate și responsabilitate la nivelul UE. Vom avea la Consiliu și alte teme pe care doar le enumăr, printre care economia, securitatea și apărarea, relațiile externe ale UE”, a mai adăugat președintele.

