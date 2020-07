Klaus Iohannis: Situația e extrem de gravă. Măsurile de protejare a populației sunt extrem de importante acum

Președintele Klaus Iohannis susține o conferință de presă, prima făcută după finalul lunii aprilie, înainte de primul val al măsurilor de relaxare. Șeful statului a spus că„ trebuie să fim conștienți de necesitatea imperativă de a ține sub control epidemia”.

Principalele declarații ale președintelui:

Am avut o ședință pe tema fondurilor europene. Am discutat despre modalitățile ca România să poată valorifica dei 80 de milioane de euro, bani europeni. Am stabilit domeniile prioritare. Vrem ca România să prospere, asta se poate face doar prin investiții masive. Facem o prioritate zero din investițiile în infrastructură. Avem bani de autostrăzi și căi ferate, să modernizăm infrastructura de energie, să investim în educație și sănătate.

Avem o șansă extraordinară și cu Guvernul Orban suntem hotărâți să o valorificăm la maximum. Sunt convins că vom reuși.

Mâine voi avea o întâlnire cu Vela și Arafat pentru o analiză a situației. Este un moment critic, iar măsurile de protejare a populației sunt extrem de importante acum. Trebuie să fim conștienți de necesitatea imperativă de a ține sub control epidemia.

Am ajuns de la câteva sute de cazuri pe zi la 1200 de cazuri noi, e clar că trebuie făcut ceva. Sunt măsuri simple. Nimeni nu poartă masca de plăcere, dar e singura metodă prin care putem îngrădi răspândirea virusului. Distanțarea este foarte importantă. Până la urmă, trebuie să fim realiști: ce vrem, să dăm frâu liber bolii sau să îngrădim răspândirea pandemiei?

În timpul stării de urgență, situația a fost bine gestionată. În starea de alertă au intervenit deczii CCR și modificări legislative. O etapă care mi s-a părut negativă a fost disputa în Parlament pe legea carantinei. Proiectul a fost elaborat în regim de urgeță de Guvern, trimis în Parlament, unde PSD a tras de timp cu un cinism inimaginabil. S-a cristalizat impresia că lucrurile nu sunt grave, au apărut politicieni care au incitat deschis la nesupunere, inducând în public impresia că lucrurile nu sunt grave. În acele săptămâni, persoane infectate au părăsit spitalele. PSD a tergiversat adoptarea acestei legislații, în această perioadă situația epidemiologică s-a agravat. Așa am ajuns la 1200 de cazuri zilnice și din păcate aceasta va mai dura.

Decizia de reintrare în starea de urgență se poate lua doar în măsura în care specialiștii îmi spun că nu există altă soluție - și eu cred că există altă soluție. Sper că românii vor respecta normele, astfel încât să putem controla răspândirea acestei boli. Sunt convins că împreună vom reuși să stăpânim această epidemie rezonabil.

Dați-mi voie să consider reintrarea în starea de urgență ca o ultimă soluție, când nu avem nicio altă posibilitate să intrăm înr-o zonă de control a epidemiei.