Mâine se împlinesc 10 ani de la Colectiv și în București încă nu suntem martorii soluției. Intrăm în foarte multe locuri pe propria răspundere. Nu există autorizație la incendiu, nu există autorizație de la ISU. Ciprian Ciucu, candidatul PNL la primăria Capitalei a explicat, în studioul Digi24, de ce aceste lucruri nu sunt rezolvate, o dată pentru totdeauna.

Ciucu a spus că a încercat în Secorul 6 rezolvarea acestei probleme și a strâns toți operatorii economici, acordându-le consultanță, pe care i-a pus în contact cu cei de la ISU, Poliție etc.

„Avem o problemă fundamentală aici, care atenție, pleacă din faptul că și în urma incendiilor repetate s-a înăsprit-le legislația în atât de rău încât nu mai poți obține acea autorizație. Mai mult, sunt foarte dese schimbările legislative. Dai drumul la un dosar, ți-ai angajat o firmă, faci modificările și după aceea, când să vii să-ți ia autorizația, se schimba legislația. Deci, aici o să stăm de vorbă cu ministrul de interne și cu cei de la ISU, care sunt niște oameni foarte serioși și o să-i rog, oameni buni, haideți un număr de ani, 1-2-3, haideți să nu mai venim și să ridicăm permanent ștacheta.

