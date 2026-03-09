La început de martie, caravana Digi FM a răspândit zâmbete și culoare în centrul Capitalei

În luna care celebrează feminitatea, Digi FM a adus primăvara direct în inima Bucureștiului. Sub conceptul „Primăvara e în floare”, realizatorii stației au ieșit pe străzi pentru a dărui lalele și un strop de bucurie doamnelor și domnișoarelor întâlnite pe traseu.

Inițiativa a devenit deja o constantă pentru echipa Digi FM și un excelent prilej de a fi mai aproape de comunitatea de ascultătoare, printr-un gest simplu, dar plin de semnificație. Cu brațele doldora de flori și cu mult entuziasm la purtător, Vlad Craioveanu, Alex Vidia, Alex Mocanu, Marius Dobre, Dan T, Nono Semen, Gabi Cindea, Cetin Rașit și Valentin Chișoceanu au străbătut arterele principale pentru a împărți un simbol al primăverii și zâmbete trecătoarelor sau participantelor la trafic.

Vlad Craioveanu Deschide galeria foto

În doar câteva ore, 4.000 de lalele au fost dăruite în puncte centrale - Piața Unirii, Piața Universității, Piața Romană și Piața Victoriei, iar reacțiile au fost pe măsură: surpriză, emoție, râsete și numeroase momente spontane care au animat atmosfera și au transformat activarea într-o veritabilă sărbătoare a primăverii.

Pentru Vlad Craioveanu, această activare marca Digi FM rămâne una dintre cele mai îndrăgite: „Primăvara e în floare” este o campanie cu tradiție pentru noi. O organizăm de zece ani și, între 1 și 8 martie, ne plimbăm cu mașinile prin oraș și întâmpinăm cu flori fetele care ne ies în cale. Este modul nostru de le a spune 'mulțumesc' și de a aduce un zâmbet pe chipurile celor care ne urmăresc zi de zi. Vă dorim multă sănătate și sperăm să ne fiți alături încă mult timp!”.

„Am întâlnit mai multe domnișoare care m-au întrebat cum de împărțim flori pe stradă. Le-am răspuns sincer: pentru că vă iubim. Doamnele erau vizibil emoționate, iar surpriza și încântarea din privirile lor ne-au umplut și nouă ziua de culoare”, a completat Gabriel Cîndea.

La rândul său, Nono Semen, prezent an de an în această caravană a florilor, a adăugat: „Așa alegem noi să marcăm această zi specială alături de ascultătoare. Pentru a le arăta toată prețuirea noastră, ieșim pe stradă cu flori, cu urări de bine și cu îmbrățișări calde din partea echipei Digi FM. La Mulți Ani!”

Energia din teren s-a simțit și în eter. Pe parcursul caravanei, realizatorii Digi FM au intervenit live în emisiunea Antoniei Stancu și a lui Alex Mocanu, relatând în timp real întâmplările și episoadele hazlii care au însuflețit orașul.

Întreaga acțiune a putut fi urmărită și în mediul online. Bogdan Ciuclaru a fost corespondentul Digi FM de la fața locului și a transmis live pe Facebook și TikTok, luând pulsul „gentlemanilor” de la Digi FM aflați în misiunea de a răspândi parfumul primăverii pe străzile Bucureștiului.

Prin această inițiativă, Digi FM a demonstrat încă o dată că primăvara nu se anunță doar la radio, ci prinde viață și se trăiește chiar în mijlocul orașului – acolo unde câteva mii de flori, sute de zâmbete și entuziasmul unei echipe reușesc să schimbe, pentru câteva clipe, ritmul unei zile obișnuite.

Despre Digi FM

Digi FM este combinația ideală de știri, dezbateri de substanță, interviuri cu „oameni de colecție” și cea mai bună muzică. Alături de PROFM, cea mai longevivă stație radio din România, Dance FM și Digi24 FM, cele patru posturi fac parte din grupul DIGI, care mai deține și televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, postul de filme (pay-tv) Film Now, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World și televiziunile muzicale UTV, Music Channel și Hit Music.

Editor : A.D.V.