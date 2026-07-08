La peste un an de la dezastrul de la Praid, directorul general Salrom Dan Dobrea este încă în funcție. De ce nu a fost demis

Pe fondul dezastrului de la Salina Praid, de anul trecut, directorul general Salrom, Dan Dobrea, a fost identificat de conducerea Ministerului Economiei de atunci drept unul dintre principalii vinovați. Au urmat mai multe luni în care fostul ministru Radu Miruță a anunțat demiterea acestuia și totul a culminat în octombrie 2025. „Conducerea Salrom a fost schimbată”, spunea atunci Miruță, dar peste un an mai târziu, Dan Dobrea încă este director general al Salrom.

Anul trecut, la începutul lunii mai, Salina Praid, din Harghita, era închisă temporar din cauza infiltrațiilor produse, pe fondul ploilor abundente din acea perioadă.

Salrom, societatea deținută majoritar de statul român, care administrează Salina, anunța că Sucursala de la Praid și-a închis activitatea de producție și de vizitare.

Salina este localizată pe valea pârâului Corund, pârâu care a avut în mai 2025 debitul crescut de până la peste 100 de ori, după cum afirmau autoritățile la acea vreme.

La începutul lunii iunie, autoritățile anunțau oficial că Salina Praid este complet inundată.

Autoritățile locale și centrale au început atunci să caute soluții pentru remedierea problemei care a afectat, printre altele, zeci de locuitori ai unei zone dependente în mare măsură de mina de sare. Între timp, salina Praid s-a închis.

În acel moment, la nivel politic a început o luptă între ministrul Economiei de la acea vreme, Radu Miruță, și conducerea Salrom.

Lupta dintre ministrul Măruță și șeful Salrom

În iunie 2025, Radu Miruță arăta că directorul Salrom, Dan Dobrea, și-a majorat salariul de la 32.000 de lei, la 38.000 de lei. Acest lucru se întâmpla la finalul lunii mai, când autoritățile făceau eforturi pentru a salva Salina Praid, potrivit fostului ministru.

Dan Dobrea spunea atunci că majorarea de salariu fusese decisă cu un an înainte.

Câteva zile mai târziu, în presă apărea informația că șefii Salrom, inclusiv Dan Dobrea, au aruncat cu „12 mii de euro pe o chermeză”. Acest eveniment se întâmpla la scurt timp după anunțul potrivit căruia Salina Praid a fost inundată complet. Conducerea Salrom a fost criticată atunci de ministrul Economiei, Radu Miruță.

În replică, Dan Dobrea se apăra , menționând că ar fi fost vorba de un eveniment de rămas bun pe fondul unei întâlniri dintre asociațiile producătorilor de sare din Europa, eveniment la care au participat aproximativ 120 de persoane. El a mai spus că nu a participat la eveniment.

La finalul lunii octombrie, pe fondul a două rapoarte ale Corpurilor de control, al prim-ministrului și al ministrului Economiei, ministrul de atunci, Radu Miruță, anunța că „la Salrom, bătaia de joc s-a terminat”.

„A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea SALROM a fost demisă (...) Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbușea, care a făcut achiziții inutile și costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale - a fost schimbată”, scria fostul ministru pe Facebook, în octombrie 2025.

Conducerea demisă, dar rămasă în funcție

Au trecut nouă luni de la acel anunț, iar în conducerea companiei Salrom încă se regăsește conducerea din 2025, inclusiv directorul general Dan Dobrea.

Contactați de Digi24.ro pentru a discuta această situație, nici ministrul Economiei, Irineu Darău, nici fostul ministru Radu Miruță nu au răspuns solicitării de a explica de ce Dan Dobrea nu a fost demis atunci din funcția de director general.

O sursă care a preferat să rămână anonimă și care în anul 2025 se regăsea în conducerea Ministerului Economiei a explicat, însă, că ce a reușit Radu Miruță a fost să demită Consiliul de Administrație al Salrom, din care făcea parte și Dan Dobrea.

Deși schimbat, deja de două ori în ultimele luni, noul Consiliu de Administrație al Salrom nu a reușit, însă, să demită conducerea actuală a companiei.

Salrom este deținută majoritar de statul român, prin Ministerul Economiei, și minoritar de Fondul Proprietatea. Consiliul de Administrație este format din persoane numite de Ministerul Economiei și de Fondul Proprietatea.

De ce nu poate fi demis directorul Salrom

O posibilă explicație vine chiar din interiorul companiei Salrom, de la o sursă care a preferat să își păstreze anonimatul.

Dan Dobrea a fost numit director general interimar la Salrom în anul 2022, în mandatul fostului ministru al Economiei din partea PSD, Florin Spătaru, fiind ales în timp ce era membru în Consiliul de Administrație.

După prelungiri succesive, Dan Dobrea a obținut un mandat de director general în 2024, valabil până în 2028.

Potrivit sursei consultate de Digi24.ro, contractul de director general al lui Dan Dobrea îi este „extrem de favorabil”, iar motivele care pot fi invocate pentru demiterea lui din funcție sunt „subiective” și pot fi atacate în instanță.

„Singurul criteriu negru pe alb este nerespectarea indicatorilor de performanță. Acei indicatori au fost stabiliți pe baza unor informații din 2023 și sunt foarte ușor de atins. Îi permit domnului director ca, în orice situație, să aibă indicatorii de performanță atinși”, potrivit sursei Digi24.ro.

Astfel, potrivit sursei care a stat de vorbă cu Digi24.ro, de exemplu, bugetul pe anul 2026 al Salrom prevede o scădere a profitului de până la 80%. Chiar și în acest context, Dan Dobrea are indicatorii de performanță atinși.

În cazul în care Consiliul de Administrație al Salrom l-ar demite pe Dan Dobrea din funcția de director general al Salrom, membrii care au votat sunt pasibili să piardă în instanță, în cazul unui proces, și să fie pasibili să-i achite lui Dobrea 30 de salarii compensatorii din buzunarul lor.

În plus, membrii Consiliului de Administrație au fost numiți pe o perioadă scurtă, de câteva luni.

„Are în ADN compania”

„Este foarte dificil domnul Dan Dobrea, nu are niciun pic de profil de CEO/director general. Mi se pare că mă întorc în timp cel puțin 15-20 de ani. Are în ADN compania, ai zice că e compania lui. Este înconjurat de o armată de oameni”, a mai punctat sursa din interiorul Salrom.

Aceeași sursă punctează că, în cadrul Salrom, directorii de sub Dan Dobrea sunt menținuți interimar în funcție, astfel că directorul deține controlul asupra companiei și asupra mandatelor lor.

Revenind, Dan Dobrea a fost numit în anul 2022, în mandatul fostului ministru PSD al Economiei, Florin Spătaru, în Consiliul de Administrație și la conducerea Salrom. A rezistat până în prezent, deși între timp Ministerul Economiei a avut cinci miniștri în tot acest timp, de la PSD și USR.

Dan Dobrea vine din Galați, unde a lucrat pentru puțin timp în administrația locală și a fost administrator de companii. La momentul numirii lui în conducerea Salrom, presa a scos în față apropierea acestuia față de primarul Galațiului (fiind indicată o relație de naș-fin) și prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu.

Potrivit documentelor asumate de Dan Dobrea, acesta este membru al Partidului Social Democrat și membru în Marea Lojă a Masonilor din România.

În ceea ce privește apropierea față de Ionuț Pucheanu, Dan Dobrea a fost asociat în trecut cu soția primarului din Galați într-o firmă care deținea o cafenea în Galați.

Digi24.ro l-a contactat și pe Dan Dobrea pentru a furniza un punct de vedere, însă directorul general Salrom nu a răspuns până la ora publicării acestui articol.

Editor : M.G.