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Video La șapte luni de la repatrierea osemintelor ultimului domnitor al Moldovei, autoritățile din Iași încă se ceartă pe locul reînhumării

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alveola bulevard iasi
Locul propus de Direcția de Cultură se afla între două linii de tramvai. Foto: Captură Digi24
Din articol
„Între doua linii de tramvai eu nu prea am văzut amplasari de monumente” „O bătaie de joc, e ceea ce ține de patrimoniul nostru, de istoria noastră”

Dispută aprigă legată de reînhumarea rămășitelor lui Grigore Alexandru Ghica. În război sunt Primăria Iași și Direcția de Cultură. La șapte luni de la repatrierea osemintelor ultimului domnitor al Moldovei, autoritățile nu reușesc să se pună de acord cu privire la locul reînhumării. Direcția de Cultură a stabilit locul la intrarea într-un mare parc, lângă șinele de tramvai. Primăria exclude ideea și așteaptă, acum, decizia finală a Ministerului Culturii. Până atunci, sicriul este depozitat într-un spațiu al Jandarmeriei Iași.

În ce loc ar trebui reînhumate rămășițele lui Grigore Alexandru Ghica - este problema pe care autoritățile o dezbat de aproximativ șapte luni. Asta, chiar dacă acest lucru trebuia să se întâmple la o lună de la repatriere.

Direcția de Cultură a dat un aviz prin care propune amplasarea mormântului în alveola de la intrarea în Parcul Expoziției, în mijlocul bulevardului, practic, lângă șinele de tramvai, iar asta a stârnit revolta primăriei, relatează Ligia Pricopi, jurnalistă Digi24.

„S-a exprimat în afara conținutului și a cerințelor noastre. Domnitorul vine dintr-un cimitir din proximitatea Parisului. Nu l-am strâns de pe drumuri, ca să fiu foarte plastic, și nu putem să-l tratăm decât așa cum l-am adus, ca pe un domnitor, ca pe ultimul domnitor al Moldovei”, a declarat Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi.

Direcția de Cultură spune că avizul conținea doar o recomandare.

„Avizul pentru monumentul dedicat domnului Grigore Alexandru Ghica va fi obținut de la Ministerul Culturii. În discuțiile comisiei zonale a Monumentelor Istorice, amplasamentul a fost legat de ctitoriile acestui domn în orașul Iași”, afirmă Bobi Apăvăloaei, directorul Direcției Județene de Cultură Iași.

„Între doua linii de tramvai eu nu prea am văzut amplasari de monumente”

Sicriul se află, în prezent, la sediul Jandarmeriei din Iași, care a acceptat să îl găzduiască până la rezolvarea situației. Monumentul care va fi așezat peste mormânt este gata.

„Între doua linii de tramvai eu nu prea am văzut amplasari de monumente, sunt vibrații, nu este firesc, dar nici estetic și nici etic, ținând cont de valoarea istorică a acestui proiect”, este de părere sculptorul Vladlen Babcinețchi.

„Iată că și locul de îngropare a domnitorului e la fel de zbuciumat ca și viața domniei sale. Un domnitor atât de important și atât de valoros, din punctul nostru de vedere, cred că trebuie să-și găsească liniștea într-un monument aflat în proximitatea Palatului Culturii”, a declarat Andrei Apreotesei, directorul Palatului Culturii din Iași.

„O bătaie de joc, e ceea ce ține de patrimoniul nostru, de istoria noastră”

„Cred că trebuiau să stabileasca încă de la început condițiile în care va fi înmormantat acest domnitor, nu să aștepte în sediul Jandarmeriei”, spune un localnic. „O bătaie de joc, e ceea ce ține de patrimoniul nostru, de istoria noastră, ar trebui respectat”, adaugă un altul.

Comisiile de specialitate din Ministerul Culturii urmează să ia în zilele urmatoare o decizie cu privire la amplasament.

Reporter: Ligia Pricopi / Operator: Mihai Boaru

Editor : Liviu Cojan

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