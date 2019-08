La un pas de moarte în Dorobanți, după ce o bucată de tencuială i-a căzut în cap. Ce pretenții are femeia

O femeie din Capitală a fost la un pas de moarte, după ce o bucată de tencuială i-a căzut în cap. Accidentul s-a întâmplat într-o zonă circulată din centrul Bucureștiului. Victima se plânge că nu era niciun indicator în zonă, care să o avertizeze asupra pericolului. Acum a apelat la un avocat, pentru a cere despăgubiri.

Rodica Popa, mergea pe un trotuar din centrul Capitalei când o bugată de tencuială i-a căzut fix in cap. Martorii i-au sărit în ajutor.

Adrian Cuculis - avocat: Este un imobil cu probleme, tencuiala este vizibil căzută în mai multe locuri, nu s-a luat nicio măsură coercitivă.

Incidentul a avut loc într-una dintre cele mai scumpe zone din capitală, pe Calea Dorobanți.

Rodica Popa – victimă: Aici eram când a căzut și m-a trântit jos. O să vină iarna, această tencuială se va înmuia și o să cadă cu siguranță la cineva în cap.

Deși a fost spitalizată aproape o lună, problemele nu s-au oprit.

Rodica Popa - victimă: Tratament, chin, am două operații la cap, am dureri la cap în continuare, amețeli, am foarte multe sechele după acest traumatism.

Adrian Cuculis - avocat: În momentul de față s-a formulat o plângere penală pentru vătămare corporală, așteptăm certificatul medico legal, s-a constituit și parte civilă în legătură cu cheltuielile cu spitalizarea. Doamna cere niște daune în valoare de 10.000 de euro.

Imobilul aparține unui cetățean italian care nu a mai făcut lucrări de consolidare la clădire.

Adrian Cuculis - avocat: Trebuie să vedem cine va răspunde în mod concret pentru că noi spunem că inclusiv autoritățile statului ar trebui să poarte vina în condițiile în care nu s-a luat nicio decizie, măsură pentru repararea sau protejarea pietonilor.

Pericolul este unul foarte mare în tot Bucureștiul, spun oamenii.

-Acum cu căldura se dilată straturile și se desprind din tencuială și este un pericol să se desprindă sigur. Cât timp este apartamentul nostru trebuie să ne asumăm îngrijirea lui.

Oficialii primăriei de sector arată cu degetul spre proprietar. Acolo e toată responsabilitatea, spun aceștia. Chiar dacă autoritățile locale îi pot amenda pe cei care nu respectă normele de siguranță. Problema e că amenzile sunt de doar câteva sute de lei.

