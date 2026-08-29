Lacul Techirghiol s-a retras zeci de metri de la mal din cauza secetei. În locul apei au rămas porțiuni întinse de mâl și pământ crăpat, iar în unele zone a început să crească deja vegetație. În plus, mirosul din zonă a devenit insuportabil. Specialiștii spun că seceta și temperaturile ridicate au accelerat evaporarea, iar mirosul e un efect natural. Nămolul terapeutic al lacului nu este afectat, dau însă asigurări specialiștii.

Una dintre cele mai cunoscute atracții ale litoralului românesc aproape s-a evaporat. Nivelul lacului Techirghiol a scăzut la niveluri istorice pe fondul secetei fără precedent.

„În locul în care mă aflu ar fi trebuit să fie lacul Techirghiol, însă după cum puteți vedea, de aici, de la mal, apa s-a retras câțiva metri, iar în urmă a rămas un peisaj dezolant”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

În plus, mirosul din zonă a devenit insuportabil. Specialiștii spun că este un efect direct al expunerii microorganismelor din nămol la soare.

„Se resimte mai tare mirosul și e deranjant și probabil nu doar pentru noi. Poate fi ignorat... mai greu. Dacă te obișnuiești...”, spune o tânără.

„Se vede puțin că s-a retras, probabil din cauza secetei. Mirosul este puțin mai accentuat”, confirmă o altă turistă.

„Da, e un miros. Când vii la nămol, trebuie să îl suporți”, e de părere cineva.

„E secetă! A secat și Dunărea, a secat și Delta... Peste tot!”, concluzionează trist un turist.

„Faptul că apa a scăzut, iar aceste mase de materie organică au rămas cumva expuse la aer și atunci generează, inevitabil, mirosul neplăcut al descompunerii. Cu siguranță 5-6 zile va mai dura acest miros, o dispariție rapidă a sa ar putea fi indusă de o creștere de aport fluvial al nivelului lacului”, explică biologul Răzvan Popescu Mirceni.

„Este un fenomen natural, care se întâmplă în fiecare an, dar retragerea apei sau evaporarea apei este în funcție de anul ploios din toamnă, iarnă și primăvară”, spune primarul orașului Techirghiol, Iulian Soceanu.

Cu toate acestea, specialiștii în domeniu asigură că toate proprietățile terapeutice ale nămolului nu sunt modificate.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia