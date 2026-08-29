Live TV

Video Lacul Techirghiol se evaporă. Imagini cu peisajul dezolant, după ce apele s-au retras zeci de metri: „Mirosul e deranjant”

Data publicării:
lacul techirghiol secat
Porțiuni întinse de mâl și pământ crăpat au rămas în urma retragerii apelor lacului Techirghiol, afectat de secetă. Sursa foto: colaj captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Lacul Techirghiol s-a retras zeci de metri de la mal din cauza secetei. În locul apei au rămas porțiuni întinse de mâl și pământ crăpat, iar în unele zone a început să crească deja vegetație. În plus, mirosul din zonă a devenit insuportabil. Specialiștii spun că seceta și temperaturile ridicate au accelerat evaporarea, iar mirosul e un efect natural. Nămolul terapeutic al lacului nu este afectat, dau însă asigurări specialiștii. 

Una dintre cele mai cunoscute atracții ale litoralului românesc aproape s-a evaporat. Nivelul lacului Techirghiol a scăzut la niveluri istorice pe fondul secetei fără precedent.

„În locul în care mă aflu ar fi trebuit să fie lacul Techirghiol, însă după cum puteți vedea, de aici, de la mal, apa s-a retras câțiva metri, iar în urmă a rămas un peisaj dezolant”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

În plus, mirosul din zonă a devenit insuportabil. Specialiștii spun că este un efect direct al expunerii microorganismelor din nămol la soare.

„Se resimte mai tare mirosul și e deranjant și probabil nu doar pentru noi. Poate fi ignorat... mai greu. Dacă te obișnuiești...”, spune o tânără.

„Se vede puțin că s-a retras, probabil din cauza secetei. Mirosul este puțin mai accentuat”, confirmă o altă turistă.

„Da, e un miros. Când vii la nămol, trebuie să îl suporți”, e de părere cineva.

„E secetă! A secat și Dunărea, a secat și Delta... Peste tot!”, concluzionează trist un turist.

„Faptul că apa a scăzut, iar aceste mase de materie organică au rămas cumva expuse la aer și atunci generează, inevitabil, mirosul neplăcut al descompunerii. Cu siguranță 5-6 zile va mai dura acest miros, o dispariție rapidă a sa ar putea fi indusă de o creștere de aport fluvial al nivelului lacului”, explică biologul Răzvan Popescu Mirceni.

„Este un fenomen natural, care se întâmplă în fiecare an, dar retragerea apei sau evaporarea apei este în funcție de anul ploios din toamnă, iarnă și primăvară”, spune primarul orașului Techirghiol, Iulian Soceanu.

Cu toate acestea, specialiștii în domeniu asigură că toate proprietățile terapeutice ale nămolului nu sunt modificate.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
1
Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial...
dronă maritimă în marea neagra
2
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
profimedia-0973430131
3
Politehnica Bucureşti confirmă: Comisia de Etică nu îl poate cerceta pe Călin Georgescu...
PROTEST PAHONTU cotroceni INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
„Te-am votat și ne-ai trădat”. Zeci de oameni au protestat la Cotroceni, după ce Nicușor...
Eclipsă parțială de Lună pe 28 august 2026, vizibilă din România. Foto Getty Images
5
Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...
Spectaculos: Cosmin Olăroiu "vine" în România și "pune pe masă" 100 de milioane de euro
Digi Sport
Spectaculos: Cosmin Olăroiu "vine" în România și "pune pe masă" 100 de milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
despagubiri seceta arad
„Situația este dramatică!”. Fermierii din România, loviți de secetă, așteaptă ajutorul statului pentru a supraviețui
dunarea
Șeful Cancelariei premierului: Ne confruntăm cu cel mai scăzut nivel al Dunării din istoria măsurătorilor
Heatwave in Italy
Valurile de căldură au ucis cel puțin 35.000 de europeni până în prezent. Bilanțul final ar putea fi însă mult mai mare
reactoare de la Cernavodă
Nuclearelectrica face precizări despre repornirea reactoarelor de la Cernavodă
jiu secat
„În halul ăsta nu a fost niciodată”. Situație alarmantă pe râul Jiu: a atins cel mai mic nivel din ultimii 100 de ani
Recomandările redacţiei
Iran Khamenei Funeral - Tehran
Epuizare, baze distruse, armament compromis: de ce rolul SUA în...
Oslo 20260827. Crown Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit arrive at the National Hospital, where King Harald is admitted. The King was admitted to the hospital after a medical examination on Monday 17 August. Photo: Amanda Pedersen Giske / NTB T
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele...
accident
Accident grav în Lugoj: Momentul în care un șofer urmărit de poliție...
oleg ozerov
Trimisul lui Putin la Chișinău acuză Occidentul că șterge „istoria...
Ultimele știri
Mărturia unui supravieţuitor al viiturii devastatoare din Nepal: „Peste tot se auzea un vuiet puternic al morţii”
Comisia Europeană confirmă că organizaţia de mediu WWF a depus o sesizare referitoare la proiectul planificat pe braţul Bala al Dunării
Ziua și RO-Alert-ul în Harghita, din cauza urșilor. Oamenii au ajuns la capătul răbdării: „Ca primar, n-ar trebui să alerg după urs”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tânăra supranumită „Zombi Angelina Jolie” și-a schimbat complet viața după închisoare. Cum arată acum Sahar...
Cancan
Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum de către fostul iubit. Cine este Luca de Mezzo, de fapt
Fanatik.ro
Teodora Stoica, omul din spatele Instagramului: „Aparent, doar pentru că am un tată care e în fotbal, merit...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
FCSB – Dinamo, în diaspora! Planul FRF pentru derby de România
Adevărul
O iarnă lungă pentru Putin. Dacă Ucraina va supraviețui, dictatorul rus ar putea încheia războiul la mijlocul...
Playtech
Perioada care se ia în calcul la pensie, dar nu aduce puncte de stabilitate. Regula pe care trebuie să o știe...
Digi FM
ANAF scoate la licitație un apartament cu două camere la un preț surprinzător. Detaliul important ascuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! Situație fără precedent, la CFR Cluj
Pro FM
Ce bine sună muzica fiului lui Chris Martin de la Coldplay! Moses e vocalistul unei trupe care ia avânt
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a fost aleasă Jordana Brewster să-i fie soră lui Vin Diesel în „Fast & Furious”. Actorul rupe tăcerea...
Adevarul
Rețetele inventate în comunism, când din lipsuri s-a născut „bucătăria de supraviețuire”
Newsweek
Ieșirea anticipată la pensie poate fi anulată dacă nu îți convine suma. Cât timp ai să retragi dosarul?
Digi FM
Povestea din spatele hitului „I Will Always Love You”. Cui i-a dedicat, de fapt, Dolly Parton piesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Îți ascunzi mereu furia, tristețea sau anxietatea? Ce se poate întâmpla în creier și în corp, potrivit...
Digi Animal World
Obiecte din casă care pot fi mortale pentru pisici. Specialiștii îi avertizează pe stăpâni: „Țineți-le...
Film Now
Lista scurtă pentru noul James Bond. Cei 6 actori rămași în cursă și favoritul surpriză
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja