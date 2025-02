Lansarea Ghidului Climate Paths: soluții sustenabile pentru economia României

Digi24 transmite live lansarea Ghidului de bune practici Climate Paths, un eveniment dedicat strategiilor sustenabile și soluțiilor inovatoare pentru economia României. Lideri din mediul public, privat, ministerial și academic discută despre tranziția verde și pașii necesari pentru accelerarea transformării economice.

Climate Paths este un proiect care aduce în prim-plan modele europene de succes, adaptate realității locale. Ghidul lansat în cadrul evenimentului oferă recomandări esențiale pentru institute de cercetare, autorități și companii interesate de dezvoltarea sustenabilă.

La dezbateri participă oficiali de rang înalt, experți în politici de mediu și reprezentanți ai Ambasadei Norvegiei, care analizează impactul colaborării internaționale asupra tranziției verzi în România.

Ghidul de bune practici Climate Paths reprezintă un instrument strategic menit să accelereze tranziția verde în România, rod al colaborării Social Innovation Solutions cu Cancelaria Prim-Ministrului României și Smart Innovation Norway.

Conceput pentru cercetători, decidenți politici și antreprenori, ghidul oferă recomandări aplicabile pentru adoptarea tehnologiilor verzi și soluțiilor sustenabile, contribuind astfel la combaterea schimbărilor climatice.

Proiectul Climate Paths, desfășurat de Social Innovation Solutions, a reunit peste 200 de experți la Forumul „Bilateral Green Innovation: Climate Solutions“ organizat în București, în luna octombrie 2024, pentru a analiza provocările din cercetare și a identifica soluții aplicabile pentru integrarea tehnologiilor verzi.

Ulterior, o delegație română a vizitat Norvegia, unde a explorat ecosisteme inovatoare precum EIK Lab și Aggrator, exemple în care cercetarea și antreprenoriatul colaborează pentru dezvoltarea soluțiilor sustenabile. Simplificarea accesului la fonduri europene a permis implementarea rapidă a tehnologiilor de vârf, inclusiv sisteme avansate de captare a carbonului și aplicații digitale pentru optimizarea energetică.

În urma acestor activități și evenimente, a rezultat Ghidul de bune practici Climate Paths, care reunește principalele provocări și soluții pentru transformarea ecosistemului de cercetare și inovare din România.

„Ghidul Climate Paths este mai mult decât o listă de recomandări – este o oportunitate de a regândi modul în care România abordează cercetarea și inovarea. Avem acum exemple clare de bune practici care pot fi adaptate pentru a accelera tranziția verde și pentru a crea un impact real în economie și societate”, Ciprian Stănescu, președintele Social Innovation Solutions.

„Nu mai putem vorbi la acest moment doar de o cercetare fundamentală, care este eminamente finanțată din bugetul de stat, și trebuie să vorbim despre o cercetare aplicată. O cercetare ale cărei rezultate să aibă aplicabilitate imediată în modelele de afaceri și mai ales în schimbarea mentalităților sau modului în care se face business în România”, a declarat Mihaela Frăsineanu, Consilier de Stat în Cancelaria Prim-Ministrului României.

„Ghidul este redactat într-o manieră inteligibilă, accesibilă publicului larg, nu doar specialiștilor din zona de cercetare, de schimbări climatice sau din partea de politici publice, astfel încât putem să ne imaginăm audiențe multiple care vor lectura ghidul și vor înțelege cum pot aplica real elementele de acolo”, a declarat Alexandra Petcu, director al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Climate Paths - soluții pentru transformarea cercetării în România

Inspirat de bunele practici norvegiene, Ghidul Climate Paths propune soluții pragmatice pentru a depăși provocările actuale și a transforma cercetarea românească într-un motor al tranziției verzi. Printre recomandările-cheie se numără:

- Crearea unui cadru legislativ stabil și predictibil, care să sprijine atât cercetarea fundamentală, cât și cea aplicată, stimulând investițiile în tehnologii verzi;

Dezvoltarea parteneriatelor public-privat eficiente, esențiale pentru transferul tehnologic rapid și comercializarea inovațiilor. Aceste parteneriate pot conecta mediul academic, sectorul privat și autoritățile publice;

- Creșterea investițiilor publice și private în cercetare, prin mecanisme de finanțare dedicate și simplificarea proceselor administrative pentru accesarea fondurilor;

Implementarea unor programe de formare și educare, care să faciliteze integrarea tinerilor cercetători în ecosistemul de cercetare și inovare, cu accent pe abilitățile necesare pentru tranziția verde;

- Construirea unor ecosisteme de inovare colaborative, sprijinite de incubatoare tehnologice, laboratoare interdisciplinare și rețele colaborative, după modelul celor de succes din Norvegia.

Pentru ca România să joace un rol activ în tranziția verde europeană, este esențial să se intensifice cooperarea internațională pentru transferul de know-how și tehnologii inovatoare. Integrarea principiilor ESG (Environmental, Social, Governance) în toate politicile de cercetare și inovare va consolida poziția țării ca lider regional în domeniul sustenabilității și al tehnologiilor verzi.

Ghidul face parte dintr-un efort mai amplu al proiectului „Climate Paths: Innovative Methods for Mitigating Climate and Environmental Impact”, CASE NUMBER: 2024/392445, implementat de Social Innovation Solutions în parteneriat cu Cancelaria Prim-Ministrului României și Smart Innovation Norway, prin Open Call for Bilateral Cooperation in the Green Transition, finanțat prin EEA and Norway Grants 2014 – 2021 și operat de Innovation Norway.

Programul evenimentului lansării Ghidului de bune practici Climate Paths

10:00 - 10:15 | Discursuri de deschidere Ciprian Stănescu – Președinte, Social Innovation Solutions Ștefan Radu Oprea – Cancelar, Cancelaria Prim-Ministrului României Manuela Freté - Head of Energy Transition, Smart Innovation Norway Bogdan Ivan – Ministru, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Birger Gjelsten Veum – Prim-Secretar, Ambasada Regatului Norvegiei în România Daniel David – Ministru, Ministerul Educației și Cercetării

10:15 - 10:30 | Prezentarea Ghidului de bune practici Climate Paths Introducere și principalele concluzii prezentate de:

Roxana Cojocaru – Director Executiv, Social Innovation Solutions

10:30 - 11:00 | Discuție panel – Concluziile proiectului Climate PathsInvitați:

Mihaela Frăsineanu – Consilier de Stat, Cancelaria Prim-Ministrului României Daniel Botăniou – Consilier de Stat, Cancelaria Prim-Ministrului României Alexandru Avram – Secretar General, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Mihaela Doni – Director General, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

Moderator: Ciprian Stănescu, Președinte, Social Innovation Solutions

