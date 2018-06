Laura Codruța Kovesi a primit, în numele DNA, premiul „Speranța”. Mesajul subtil pe care l-a transmis

Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, vineri, la primirea premiului ”Speranţa” din partea Societăţii Timişoara, că speră ca procurorii să rămână independenţi şi a afirmat că DNA va lupta împotriva corupţiei, scrie news.ro.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

Prezentă la Timişoara pentru a primi premiul „Speranţa” din partea Societăţii Timişoara, Laura Codruţa Kovesi a declarat că este onorată să primească acest premiu.

„Sunt onorată să primesc acest premiu în numele DNA şi vă mulţumesc pentru cuvintele de apreciere la adresa activităţii noastre. Mesajul de mulţumire vine prin vocea mea din partea tuturor celor care lucrează în DNA: procurori, poliţişti, specialişti, grefieri. Vă mulţumim pentru acest premiu, suntem onoraţi sa-l primim. Am primit invitaţia de a participa la acest eveniment în urmă cu câteva săptămâni şi tot atunci am acceptat să particip în primul rând pentru respectul pe care-l avem pentru Societatea Timişoara şi apoi pentru titlul pe care acest premiu îl are, Speranţa. Societatea Timişoara a fost mereu consecventă în a promova valorile democratice şi statul de drept. Ceea ce apreciez împreună cu colegii mei este consecvența cu care au apărat şi promovat un alt lucru: lupta cu oboseala şi cu resemnarea celor care au renunşat să mai spere în adevăr şi cinste. E un alt motiv pentru care azi am venit să particip la acest eveniment”, a declarat Kovesi.

Procurorul-şef al DNA a mai spus, în discursul său, că procurorii au aceeaşi datorie, aceea de a respecta şi de a căuta adevărul. Kovesi a avut și un mesaj cu bătaie lungă: speră ca DNA să aibă în continuare legi pe care să le poata folosi.

„Şi noi ca procurori avem aceeşi datorie: de a respecta şi de a căuta adevărul, de a ne face datoria respectând legea, de a fi oneşti în tot ceea ce facem. Vom continua să facem acest lucru şi pe viitor. Sper ca împreună cu colegii mei ca procuroii să rămână independenţi. Sper să se păstreze stabilitarea instituţională şi legislativă. Sper să avem în continuare legi pe care să le putem folosi şi să ne facem treaba cât mai bine”, a spus şefa DNA.

Kovesi a adăugat că aşteptările din partea societăţii sunt mari, în ceea ce priveşte activitatea DNA, iar acest lucru este unul „legitim”.

„Aşteptările din partea societăţii în ceea ce priveşte activitatea noastră sunt ridicate, legitime şi încercăm, şi continuăm să ne facem treaba cât mai bine în fiecare zi. Aşa cum am spus de multe ori, independenţa procurorilor, a sistemului judiciar şi o legislaţie eficientă sunt vitale şi sunt premizele fundamentale entru a lupta cu infracţionalitatea, dar şi pentru a lupta cu corupţia, şi în special cu corupţia la nivel înalt. Sperăm ca aceste lucruri să nu se schimbe. Vă mulţumesc pentru acest premiu şi sper că orice moment dificil pe care-l va traversa instituţia noastră sau societatea noastră, prin unitate şi cu speranţă să depăşim”, a declarat Kovesi.

Societatea Timişoara a acordat premiile pentru anul 2017, astfel, premiul „Speranţa” pe anul 2017 a fost acordat Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Premiul "Alexandra Indrieş" i-a revenit scriitorului şi jurnalistului Radu Vancu. Alexandra Indrieş, pe numele ei adevărat Gloria Lilin, fost deţinut politic, scriitor, membru fondator al Societăţii "Timişoara" şi editorialist la ziarul „Timişoara“, a murit în 1993.

Premiul pentru jurnalism civic „Oscar Berger” i-a revenit jurnalistului Liviu Avram. Oscar Berger a fost regizor, redactor-şef şi director al ziarului Timişoara, până la moartea sa, în 2013.

Premiul „Ion Monoran” s-a acordat istoricului şi cercetătorului Mădălin Hodor. Ion Monoran, poet, membru fondator al Societăţii şi ziarului Timişoara, la care a scris până la moartea sa, în 1993, a fost cel care, în 16 decembrie 1989, a oprit tramvaiele în Piaţa Maria, din Timişoara, moment esenţial în declanşarea Revoluţiei.

Premiul „Secera şi ciocanul” a fost acordat liderilor coaliţiei de guvernare, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu. Acest premiu nu a fost ridicat, însă, parlamentari din opoziţie s-au angajat că vor transmite acest premiu, celor doi lideri ai Parlamentului. La anunţarea premiului, în sala Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran" din Timişoara, unde a avut loc evenimentul, cei prezenţi au strigat „DNA să vină să vă ia”, în loc de aplauze.