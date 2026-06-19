Lech Walesa a fost decorat cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce

Preşedintele Nicuşor Dan i-a conferit fostului preşedinte polonez Lech Walesa Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce.

„Având în vedere propunerea ministrului Afacerilor Externe, în semn de înaltă apreciere pentru meritele excepţionale avute la consolidarea şi aprofundarea relaţiilor bilaterale româno-polone, precum şi pentru contribuţia esenţială la promovarea valorilor democratice în spaţiul est-european, (...) se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce domnului Lech Wałęsa, fost preşedinte al Republicii Polone”, se arată în decretul semnat vineri de Nicuşor Dan.

Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial.

Editor : B.P.