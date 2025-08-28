Guvernul pregătește o nouă metodă pentru a depista clădirile ridicate fără autorizație: folosirea dronelor. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat pentru Digi24 cum vor folosi autorităţile dronele şi cum vor fi amendați pe cei care au construit ilegal.

Întrebat cine are dreptul să folosească dronele pentru a fotografia și filma proprietățile private, ministrul Dezvoltării a precizat că și primăriile pot fi autorizate, acestea putând fi utilizate când există „o problemă de intrare pe teren”.

„Cel care este autorizat, care poate fi și primăria, conform legislației în vigoare. Astăzi se întâmplă fizic. Un inspector fiscal, un inspector al primăriei se duce pe teren, are o informație cu privire la faptul că pe un teren se ridică o construcție ilegală pentru care, sigur, poate să verifice în evidența primăriei că nu are autorizație emisă și așa mai departe, dar trebuie să meargă la fața locului. E o problemă de intrare pe terenul, proprietate privată a unui cetățean, avem un zid în care inspectorul nu poate acționa. Proprietatea privată e garantată prin constituție. Această metodă de a folosi drone care trebuie autorizate și avem legislație pentru cine poate folosi drone. Este o metodă care astăzi este prezentă de câțiva ani în țările mai spre Occident de noi și aceste done și măsoară, adică nu e numai identificare a faptului că acolo se ridică o casă sau s-a ridicat o casă deja în roșu, ci și faptul că pot să măsori acea casă și pot să impun un rol fiscal la primărie. Și pot să spun, domnule, tu ai ridicat, o dată că te sancționez, te amendez că ai ridicat ilegal, este una, dar, de mâine plătești pentru 200m² casă pe care ți l-am identificat și n-am nici problema intrării pe proprietate privată, adică sunt multiple avantaje,” a explicat pentru Digi24 Cseke Attila.

