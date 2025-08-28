Live TV

Exclusiv Legalitatea construcțiilor, verificată cu drone: În ce cazuri vor fi folosite. Explicația ministrului Dezvoltării

Data actualizării: Data publicării:
drona
Foto: Profimedia Images

Guvernul pregătește o nouă metodă pentru a depista clădirile ridicate fără autorizație: folosirea dronelor. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat pentru Digi24 cum vor folosi autorităţile dronele şi cum vor fi amendați pe cei care au construit ilegal.

Întrebat cine are dreptul să folosească dronele pentru a fotografia și filma proprietățile private, ministrul Dezvoltării a precizat că și primăriile pot fi autorizate, acestea putând fi utilizate când există „o problemă de intrare pe teren”.

„Cel care este autorizat, care poate fi și primăria, conform legislației în vigoare. Astăzi se întâmplă fizic. Un inspector fiscal, un inspector al primăriei se duce pe teren, are o informație cu privire la faptul că pe un teren se ridică o construcție ilegală pentru care, sigur, poate să verifice în evidența primăriei că nu are autorizație emisă și așa mai departe, dar trebuie să meargă la fața locului. E o problemă de intrare pe terenul, proprietate privată a unui cetățean, avem un zid în care inspectorul nu poate acționa. Proprietatea privată e garantată prin constituție. Această metodă de a folosi drone care trebuie autorizate și avem legislație pentru cine poate folosi drone. Este o metodă care astăzi este prezentă de câțiva ani în țările mai spre Occident de noi și aceste done și măsoară, adică nu e numai identificare a faptului că acolo se ridică o casă sau s-a ridicat o casă deja în roșu, ci și faptul că pot să măsori acea casă și pot să impun un rol fiscal la primărie. Și pot să spun, domnule, tu ai ridicat, o dată că te sancționez, te amendez că ai ridicat ilegal, este una, dar, de mâine plătești pentru 200m² casă pe care ți l-am identificat și n-am nici problema intrării pe proprietate privată, adică sunt multiple avantaje,” a explicat pentru Digi24 Cseke Attila.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
Drona
2
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
cseke attila face declaratii
3
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere: taxe pe...
livrator politist
5
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
Digi Sport
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Angajații din primării intră în grevă pe termen nelimitat, după...
care a intervenit la incidentul în care un livrator asiatic
Cum a decis să intervină polițistul în atacul rasist din București...
livratorul asiatic agresat in bucuresti
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București...
Update On The Heatwave With Government Departments, Organised By Catherine Vautrin, In Paris, France - 11 Aug 2025
Franța își pregătește spitalele pentru un conflict major până în...
Ultimele știri
Zelenski a discutat cu Erdogan despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Când vor fi gata
Friedrich Merz: Este „evident” că nu va exista o întâlnire Zelenski-Putin
Conference League. Calificare în faza principală pentru Universitatea Craiova, după ce a învins Istanbul Başakşehir și în Bănie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cseke attila face declaratii
Cazul livratorului străin bătut. Cseke Attila: Responsabilitatea e a celor care propagă asemenea mesaje. Este o chestiune periculoasă
Operator drone
Dronele ucrainene au distrus peste 100 de vehicule rusești pe frontul Novopavlivka în luna august. „O lovitură unică, una la un milion”
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
Criza de combustibil din Rusia se adâncește. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au slăbit mașinăria de război a lui Putin
mina
Aproape 150 de mineri au rămas blocați în subteran în estul Ucrainei, după un bombardament rusesc
Avion Iak-52
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război Mondial. E ca și când ai trage de pe cal”
Partenerii noștri
Pe Roz
Kathleen Turner, apariție rară la 71 de ani, în baston, cu un braț imobilizat. În anii '80 făcuse o pasiune...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
FCSB a câștigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman! Gigi Becali va încasa o avere de la arabi. Prima...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Ce a pățit, într-un cartier din București, polițistul erou care l-a salvat de la bătaie pe livratorul...
Adevărul
Motivul uciderii lui Ioan Botezătorul. De ce se temea Irod așa de tare de el și din ce sectă făcea parte...
Playtech
Elena Udrea, departe de Adrian Alexandrov. Unde a apărut fostul ministru, aștepta de ani buni să facă asta
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
FOTO Zlatan Ibrahimovic a apărut la tragerea la sorți a UCL și a surprins pe toată lumea cu noul său look
Pro FM
Maya, fiica Antoniei, a făcut 15 ani. Solista a mers în Italia, acolo unde puștoaica trăiește, pentru a fi cu...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
ANAF, invitatul surpriză la nunți și botezuri: „Se va scumpi masa la restaurant”. Ar fi vizat și darul de...
Newsweek
PSD începe demersul pentru eliminarea CASS la pensie. Și mamele ar fi scutite de plata asigurărilor
Digi FM
Soția lui Bruce Willis, noi declarații despre sănătatea îndrăgitului actor: A trebuit să ne adaptăm, avem o...
Digi World
Viață extraterestră mai aproape decât credeam? Descoperire surprinzătoare pe o planetă pitică din sistemul...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Cum fac față fiicele de 11 și 13 ani ale lui Bruce Willis la boala lui debilitantă: "Nu am vrut să creadă că...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie