Legea „antiblat”: Parlamentarii propun pedepse de până la 8 ani de închisoare pentru aranjarea meciurilor

Până la 8 ani de închisoare pentru meciurile trucate. Este propunerea unui proiect de lege, prin care parlamentarii vor să facă uitate blaturile din sportul românesc. Legea ar presupune practic introducerea unei noi infracțiuni în Codul Penal.

În momentul de față, trucarea meciurilor nu apare nicăieri în Codul Penal. Când procurorii descoperă astfel de fapte, ele sunt încadrate ca înșelăciune sau corupție.

Propunerea parlamentarilor este ca în Codul Penal să apară o nouă infracțiune care se va numi „manipularea evenimentelor sportive”, iar pedeapsa va fi cuprinsă între 2 și 8 ani de închisoare.

Potrivit inițiatorilor, modificarea îi va ajuta pe procurori pentru a încadra mai ușor fapta în momentul în care descoperă o astfel de infracțiune.

România trebuia să facă modificări în ceea ce privește legislația pentru manipularea evenimentelor sportive încă din 2024. Atunci țara noastră și-a luat angajamentul în fața Consiliului Europei că va face mai multe pentru a preveni astfel de fapte, pentru a preveni blaturile din sportul românesc.

În ultimii ani au fost nenumărate scandaluri, atât în România, cât și în alte țări europene, legate de meciuri trucate — de la scandalul din 2006 din Italia, „Calciopoli”, care a fost unul dintre cele mai mari dosare de corupție, până la cel din Turcia de anul trecut, când 30 de oameni din sport au fost arestați. Iar în România, doar anul acesta au fost deschise două mari dosare penale pentru trucarea meciurilor din ligile inferioare de fotbal.

Editor : A.P.