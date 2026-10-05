Legea care permite dublarea numărului de urși împușcați a fost promulgată: ce prevede și cum schimbă intervențiile în localități

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite intervenţia imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor urşilor asupra persoanelor şi bunurilor acestora, precum şi dublarea numărului de urşi împuşcaţi pentru anii 2026 şi 2027, de la aproape 500 la aproape 1.000 de exemplare atât pentru prevenţie, cât şi pentru intervenţie. În mai, Nicuşor Dan a atacat legea la Curtea Constituţională, însă sesizarea i-a fost respinsă de către judecători în iunie 2026.

Administraţia Prezidenţială informează că preşedintele Nicuşor Dan a semnat, luni, 5 octombrie 2026, decretul privind promulgarea Legii 218/2026 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Legea prevede dublarea cotei de recoltare a ursului brun, aşa încât pentru anii 2026 şi 2027 a fost stabilită câte o cotă de prevenţie de aproape 900 de exemplare şi o cotă de intervenţie de 110 exemplare.

De asemenea, legea reglementează metodele de intervenţie imediată a autorităţilor pentru prevenirea şi combaterea atacurilor de urs brun asupra cetăţenilor şi bunurilor acestora, în condiţiile în care tot mai mulţi urşi ajung în localităţi în căutare de hrană, punând în pericol vieţile oamenilor.

Legea a fost aprobată în Camera Deputaţilor la începutul lunii mai, însă ulterior preşedintele Nicuşor Dan a formulat o sesizare de neconstituţionalitate asupra acesteia. În iunie 2026, Curtea Constituţională a României (CCR) a respins sesizarea, stabilind că modificările aduse regimului de intervenţie sunt constituţionale.

Potrivit specialiştilor, modificările aduse OUG 81/2021 au avut la bază studii tehnice de specialitate, inclusiv analiza probelor genetice pentru stabilirea numărului minim de urşi la nivel naţional şi proiecte de zonare a managementului acestei specii.

Miza centrală a noului cadru legislativ este eliminarea blocajelor birocratice reclamate de către primarii din localităţile care se confruntă cu atacuri din ce în ce mai dese ale urşilor înfometaţi, facilitând reacţia rapidă atunci când animalele sălbatice coboară la tomberoane sau intră în gospodării.

Astfel, legea permite intervenţia rapidă în localităţi menţinând şi eficientizând structura echipei de intervenţie imediată, condusă de primar sau viceprimar, alături de jandarmi, personal tehnic cinegetic şi medic veterinar. Potrivit legii, în funcţie de nivelul de risc, dacă ursul doar caută în gunoaie sau dacă devine agresiv, echipa locală poate decide pe loc, fără aprobări de la minister, alungarea, tranchilizarea şi relocarea, dar şi eutanasierea sau împuşcarea.

De asemenea, au fost simplificate regulile privind contractele de permanenţă pe care primăriile le încheie cu medicii veterinari şi asociaţiile de vânătoare. În trecut, lipsa acestor contracte lăsa autorităţile locale fără acoperire legală, blocând intervenţia la timp.

În 16 septembrie 2026, Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a votat definitiv adoptarea legii în urma cererii de reexaminare transmise de către preşedintele Nicuşor Dan. Legea a fost aprobată cu o largă majoritate, 249 de voturi „pentru”, menţinând cotele de prevenţie şi intervenţie stabilite anterior, iar ulterior documentul a fost trimis oficial preşedintelui pentru promulgare.

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Editor : Ș.R.