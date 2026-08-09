Legea împotriva dezinformării. Radu Miruță cere acțiune rapidă după atacul asupra ambulanței: Minciuna online a ajuns în stradă

Radu Miruță susține adoptarea urgentă a unui proiect de lege împotriva dezinformării online, argumentând că știrile false de pe rețelele sociale generează violență în lumea reală.

Ministrul USR propune combaterea viralizării minciunilor prin instrumente tehnologice automate, nu doar prin sesizări individuale, solicitând Parlamentului urgentarea inițiativei depuse în 2025, care în prezent e blocată la Camera Deputaților.

„Astăzi, o ambulanță aflată în misiune de salvare a fost atacată pentru că oamenii au crezut un video pe TikTok în care li se spunea că este „ambulanța neagră” care fură copii.

Aici nu mai vorbim doar despre o știre falsă pe Internet. Vorbim despre o minciună care a ieșit din telefon și a ajuns în stradă, transformându-se în violență împotriva unor oameni aflați într-o misiune de salvare.

Pe Internet nu putem lupta împotriva fiecărei minciuni prin sesizări individuale. Internetul este infinit mai vast decât orice registru în care se trece cu pixul câte o sesizare la ANCOM sau CNA”, a afirmat Radu Miruță, într-o postare pe Facebook.

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„Soluția împotriva algoritmilor care propagă astfel de dezinformări este tot cu algoritmi”, a completat ministrul, care a subliniat că soluția există, „trebuie doar transpusă în legislație, fără să atingem libertatea de exprimare”.

„Domnule Grindeanu, nu pentru că este legea mea, ci pentru sănătatea acestei țări: vă rog să puneți pe ordinea de zi a Camerei Deputaților proiectul de lege și să îl adoptăm.

Îl amendăm împreună, astfel încât să fie contribuția întregului Parlament. Vă voi recunoaște public meritele pentru adoptarea unei astfel de inițiative.

Dar haideți să nu mai așteptăm următoarea victimă.

Dezinformarea nu mai este doar ceea ce vedem pe ecran. A început să producă victime în lumea reală.

Și dacă noi, statul, nu învățăm să combatem cu instrumente moderne o problemă creată de tehnologie, alții vor continua să folosească tehnologia pentru a face rău României”, a conchis Radu Miruță.

Editor : Ș.R.