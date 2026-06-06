Verificări de amploare în supermarketurile din toată țara, declanșate de ministrul Agriculturii, după ce o anchetă Profit.ro a dezvăluit că fructe și legume de import au fost reetichetate și vândute drept produse românești. „Astfel de practici nu vor fi tolerate”, anunță ministrul Tanczos Barna, „iar obiectivul principal este protejarea producătorilor români și asigurarea transparenței pentru consumatori privind originea reală a alimentelor comercializate”.

„Vorbim despre sute sau mii de tone de produse”

Fermierul Ion Păunel susține că dezvăluirile privind fructe și legume de import vândute drept produse românești confirmă probleme semnalate de ani de zile de producătorii autohtoni.

„Noi sperăm, am citit și noi informația și sperăm să fie un caz izolat. Cu toate că noi, de foarte mult timp, am semnalat asemenea aspecte în comercializarea legumelor și fructelor din România. Nu am avut dovezile suficiente, dar acum, din câte am citit și am văzut în media, se pare că lucrurile sunt destul de complicate și de complexe”, a declarat acesta.

Potrivit fermierului, producătorii români sunt cei care au cel mai mult de suferit atunci când marfa de import este prezentată drept produs autohton.

„Vedeți și dumneavoastră că tot noi, producătorii autohtoni, suntem într-un fel sau altul defavorizați. Surprinderea noastră este că, din ceea ce am citit, este vorba despre o cooperativă agricolă formată din cetățeni turci. Asta este și întrebarea noastră: cum au reușit să facă această cooperativă și cum funcționează un asemenea sistem? Vrem ca lucrurile să meargă până la capăt și adevărul să iasă la iveală”, a afirmat Ion Păunel.

Solicitare pentru controale în toate cooperativele

Reprezentantul fermierilor consideră că verificările nu ar trebui să se limiteze la un singur caz.

„Vrem ca aceste controale să fie făcute la toate cooperativele din România care livrează către marile lanțuri de magazine, pentru că nu credem că este doar un caz izolat. Sperăm să fie doar un caz izolat, dar dacă se va demonstra că mai multe cooperative fac acest lucru, atunci să se aplice legea. Legea există, problema este că nu este aplicată”, a spus acesta.

Ion Păunel susține că producătorii români trebuie să respecte numeroase cerințe pentru a putea intra în marile rețele comerciale.

„Pentru a intra pe piața de retail este nevoie de sortare, etichetare, ambalare, certificări, autorizări, facturi și transport. Producătorii români trec prin toate aceste etape. De aceea ne întrebăm cum reușesc alții să intre atât de ușor în sistem”, a declarat fermierul.

„Și consumatorii sunt păcăliți”

Potrivit lui Păunel, fenomenul nu s-ar limita la supermarketuri și ar exista inclusiv în piețe.

„Acest fenomen se întâlnește inclusiv în piețele agroalimentare și în marile piețe de gros. Marfă provenită din spațiul extracomunitar este etichetată ca fiind din România și vândută sub branduri cunoscute. Vorbim despre pepeni de Dăbuleni, tomate de Olt sau castraveți de Matca. Și dumneavoastră, consumatorii, ați fost și sunteți păcăliți în continuare de aceste produse și de acești intermediari”, a afirmat el.

Fermierul consideră că pierderile sunt suportate atât de producători, cât și de cumpărători.

„Ambele părți au de pierdut. Noi, producătorii, ne confruntăm cu tot mai multe cerințe și dificultăți pentru a intra în retail, iar consumatorii care vor să cumpere produse românești autentice sunt induși în eroare”, a explicat acesta.

Îngrijorări privind siguranța alimentară

Păunel atrage atenția și asupra riscurilor legate de proveniența produselor.

„Aceste legume din spațiul extracomunitar pot conține reziduuri de pesticide, insecticide și fertilizanți foliari care nu sunt permiși în Uniunea Europeană. Atunci apare întrebarea firească: cum putem avea garanția că aceste produse respectă normele de siguranță alimentară?”, a spus fermierul.

Acesta consideră că responsabilitatea verificărilor aparține autorităților și marilor lanțuri comerciale.

„Consumatorii nu prea au cum să își dea seama dacă produsul este de import sau românesc. Tocmai de aceea există instituții care trebuie să verifice aceste aspecte. Retailerii, autoritățile sanitar-veterinare și cele fitosanitare ar trebui să garanteze că ceea ce ajunge la raft este exact ceea ce scrie pe etichetă”, a declarat el.

În opinia fermierului, fenomenul este mult mai amplu decât pare la prima vedere.

„Nu vorbim despre câteva kilograme de marfă. Vorbim despre zeci, sute sau chiar mii de tone de produse care vin din import și care ajung fără probleme în marile lanțuri de magazine. Lucrurile sunt mult mai complexe decât par și trebuie investigate până la capăt”, a concluzionat Ion Păunel.

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Editor : C.A.