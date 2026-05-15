Lia Olguţa Vasilescu: Vom vorbi despre reformă administrativă când se va face regionalizarea

Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), Lia Olguţa Vasilescu, consideră că reforma administrativă se va realiza atunci când se va face regionalizarea, iar măsurile luate de premierul demis Ilie Bolojan prin OUG 7/2026, de reducere a numărului de posturi din administraţia publică locală, sunt mai degrabă „nişte ajustări” din punct de vedere financiar.

„Această reformă, care s-a făcut până acum cel puţin, a fost vizibilă de la caz la caz. De exemplu la Craiova nu a trebuit să fie disponibilizat niciun angajat. La Vâlcea am înţeles că la fel. În alte localităţi importante din România poate au plecat 30-40, chiar mai multe persoane. Este în funcţie şi de cum am făcut angajările înainte de a veni această Ordonanţă 7. Sunt unii care pe cifrele care au fost comunicate de prefect ar trebui să mai angajeze 40 de persoane şi sunt alţii care trebuie să mai facă disponibilizări. Deci, este de la caz la caz. Numai că asta nu este reformă administrativă”, a declarat primarul social-democrat al Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, joi seara, la Râmnicu Vâlcea, potrivcit Agerpres.

În opinia sa, reorganizarea administraţiei publice locale ar trebuie să se facă prin transformarea judeţelor în regiuni şi comasarea localităţilor mici.

„Vom vorbi despre reformă administrativă în momentul în care vom avea un judeţ care să fie de fapt cât o regiune - adică să se facă regionalizarea şi să se meargă pe ceea ce există acum în regiunile pe care sunt constituite ADR-urile - când localităţile mici vor fi comasate şi nu va mai exista nicio localitate fără 5.000 de locuitori. Asta trebuie să fie reforma administrativă. Ce s-a făcut până acum a fost mai degrabă din punct de vedere financiar să mai fie făcute nişte ajustări”, a adăugat Vasilescu.

Primarul Craiovei s-a aflat joi la Râmnicu Vâlcea, alături de câteva zeci de primari din ţară, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, eveniment la care a participat şi ministrul Dezvoltării şi al Sănătăţii, Cseke Attila.

