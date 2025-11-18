A fost risc de explozie lângă Liceul de Marină din Constanța, după ce un șofer de 18 ani a intrat cu mașina într-o țeavă de gaze. Elevii au fost evacuați preventiv.

Incidentul s-a petrecut marți dimineață, 18 noiembrie. Șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat într-o țeavă de gaze. Șeful Inspectoratului Școlar Județean Constanța a afirmat că directorul liceului a decis să evacueze elevii preventiv, întrucât în zonă era risc de explozie.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că un tânăr, de 18 ani ar fi acroşat, cu autoturismul pe care îl conducea, o ţeavă de alimentare cu gaz. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale. Şoferul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

„Imediat, au fost luate măsuri pentru evacuarea elevilor şi a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ aflată în proximitate, precum şi interzicerea circulaţiei pietonilor şi a autovehiculelor în zona delimitată, pentru prevenirea unor incidente nefericite”, a mai transmis sursa citată.

La fața locului s-au deplasat pompierii. Aceștia au asigurat măsuri preventive și au solicitat închiderea gazului până când situația se remediază. Reprezentanții ISU Dobrogea au declarat că au fost evacuați patru oameni din două imobile. După ce gazul a fost închis, elevii au revenit în bănci.

Traficul în zonă a fost reluat fără restricţii, situaţia fiind remediată.

