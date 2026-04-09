Licitație de 2,2 milioane euro la Poliția Română pentru „împlicuire” și „printare”. Sindicatul Europol: „O sfidare”

O licitație de peste 2,2 milioane de euro pentru „împlicuire” și „printare” a stârnit reacții dure în rândul polițiștilor. Sindicatul Europol acuză conducerea Poliției Române că ignoră lipsurile grave din teren și califică cheltuiala drept „o sfidare”.

Reprezentanții sindicali susțin că investiția este în contradicție cu discursul oficial privind digitalizarea instituției și modernizarea aparatului administrativ.

„Super ofertă de Paște! Poliția Română oferă peste 2,2 milioane de euro pentru «printare» și «împlicuire». Cu toate că toți factorii de conducere din MAI se șterg la gură de «digitalizare» și, în toate discursurile, auzim despre nevoia de modernizare, se pare că instituția nu poate renunța la plic și la «recomandată»”, au transmis, într-o postare pe Facebook, reprezentanții Sindicatului Europol.

Sindicaliștii califică această cheltuială drept „o sfidare”, în condițiile în care, susțin ei, problemele logistice din teren sunt acute și afectează activitatea curentă a polițiștilor.

„Această cheltuială uriașă, realizată într-o perioadă în care polițiștii se plâng că «autospecialele» stau pe dreapta din lipsa reviziilor și a reparațiilor, că nu au tonere și imprimante funcționale, reprezintă cel puțin o sfidare”, afirmă sindicaliștii.

Criticile vizează și modul în care sunt distribuite veniturile din amenzi, în contextul în care costurile operaționale sunt suportate de Poliția Română, dar beneficiile financiare revin administrațiilor locale.

„Primarii încasează 100% din valoarea amenzilor, în timp ce cheltuielile pentru comunicarea și aplicarea acestora revin în integralitate Poliției Române. Evident, niciun ministru MAI nu își permite să susțină o inițiativă prin care un procent din amenzile aplicate să fie redistribuit în bugetul Poliției Române, pentru că ar supăra camarila de partid”, au mai transmis reprezentanții Europol.

Editor : M.I.

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
5
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Cel mai bogat om din Ucraina a ajuns în România: ”Să fiți mândri!”. Cum l-a numit pe Mircea Lucescu
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a ajuns în România: ”Să fiți mândri!”. Cum l-a numit pe Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de lux
Mașini de lux de peste 1,2 milioane de euro, importate ilegal. Doi străini, sub control judiciar după percheziții în București
absolventi scoala agenti politiei foto europol fb
Sindicatul Europol, nemulțumit că MAI organizează doar o sesiune de admitere la școlile de agenţi de poliţie
2 MAI - ILUSTRATIE - LITORAL - 19 IUL 2025
Apele Române anunță scoaterea la licitație a 102 subsectoare de plajă în stațiunile de pe litoral
lamborghini urus alb
Lamborghini, Ferrari și ceasuri cu diamante sunt scoase la vânzare la preț redus pe noua platformă lansată de ANAF
Ziua Poliției Române 2026. Foto Getty Images
Ziua Poliției Române 2026: De ce se sărbătorește pe 25 martie și ce evenimente sunt organizate în mai multe orașe din țară
Recomandările redacţiei
Iranian President Tours Nuclear Facilities
„Dorinţe deşarte”. Șeful agenției iraniene pentru energie atomică...
Paradă militară Rusia
Un posibil război deschis cu Rusia, principala preocupare a şefului...
IRAN-CRISIS/LEBANON Unprecedented wave of air strikes on the city of Beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 41. Netanyahu: „Vom continua să...
NEW YORK, NY - APRIL 07: Russian ambassador to the United Nations Vasily Nebenzya votes during the United Nations Securi
Pacientul e slăbit, dar sunt speranțe. ONU și UE, posibile victime...
Partenerii noștri
Pe Roz
El 58 de ani, ea 31. De ce nu s-au căsătorit Gianluca Vacchi și Sharon Fonseca, deși sunt împreună de opt ani...
Cancan
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Fanatik.ro
De ce Mircea Lucescu va fi îngropat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. Traian Băsescu, prezent la...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Pericolul uriaș din piața auto: 58% dintre mașini au daune ascunse. „Sunt bișnițari care taie bucăți din două...
Adevărul
Ultimul bastion MAGA din Europa, în pericol. Cât cântăresc intervenția lui Donald Trump și vizita lui J.D...
Playtech
Fotografia care îți amintește cât de fragilă este Terra: imaginea spectaculoasă trimisă de astronauții...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emoționant! Răzvan Lucescu i-a prins de mâini pe Edi și Anghel Iordănescu și le-a spus 6 cuvinte la...
Pro FM
Cardi B, reacție furibundă pe Instagram după ce a rămas fără mii de dolari: „O să ajungeți la pușcărie. Nu mă...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Cum apar complicațiile suferite de antrenorul Mircea Lucescu. AVC ischemic și tromboembolismul pulmonar...
Newsweek
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
O pisică a ajuns la tribunal! Stăpâna, obligată să plătească pentru „vizitele” nepoftite ale motanului
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...