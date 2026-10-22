Într-un interviu acordat The Economist, lidera partidului german de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a declarat că NATO nu a luat în seamă „o problemă” pe care Rusia a subliniat-o de mai multe ori, făcând referire la extinderea Alianței către granița cu țara condusă de Vladimir Putin, și a menționat sistemul de rachete Aegis de la Baza Militară de la Deveselu.

În interviul acordat sursei citate, lidera partidului de extremă-dreapta a susținut, în principiu, creșterea cheltuielilor pentru apărare, însă este de părere că acestea trebuie să fie direcționate către consolidarea capacităților proprii ale Germaniei, nu către Ucraina.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Weidel a susținut că Germania este „în prezent în poziția de a fi principalul finanțator și, de asemenea, de a furniza muniție și tot ce este necesar Ucrainei”, reiterând faptul că Berlinul este „principalul finanțator” al Kievului.

„Celelalte state europene se retrag. Trump s-a retras deja. Prin urmare, din punctul nostru de vedere, guvernul nostru impune o politică care nu este dăunătoare doar pentru Germania, deoarece afectează interesele noastre de securitate națională, ci și pentru celelalte state naționale europene. (..) Prin urmare, propunem să acționăm imediat și să impunem negocieri de pace pentru a pune capăt acestui război teribil din Ucraina”.

În același interviu, aceasta nu a dorit să califice Rusia drept o amenințare dincolo de granițele Ucrainei, abordând întreaga politică externă din perspectiva interesului național.

„Nu este războiul nostru”.

În același timp, aceasta a adus în atenție și acordul privind motorina rusească încheiat de președintele american Donald Trump cu Putin, precizând că au loc discuții și despre petrol și gaze. În acest sens, lidera AfD a susținut că și Germania își dorește același lucru pentru a reduce costurile energetice.

De asemenea, Weidel a vorbit și despre motivele care, potrivit Kremlinului, stau la baza războiului din Ucraina: „extinderea NATO către granița cu Rusia”. Aceasta a menționat și sistemul Aegis de la Baza Militară de la Deveselu.

„Dacă diplomația este prezentă la masa negocierilor, istoria este întotdeauna prezentă și ea. Așadar, trebuie să privim evoluția situației nu doar prin prisma evenimentului izolat din februarie 2022, iar acest lucru nu constituie o justificare a atacului asupra Ucrainei. Ceea ce încerc să spun este că există un context istoric legat de extinderea NATO către granița cu Rusia.

Rusia a subliniat această problemă de mai multe ori. Deci, de ce nimeni nu a ascultat îngrijorările Rusiei atunci când au fost amplasate sisteme de rachete la granițe, în special în România, și când acestea au devenit capabile să transporte dispozitive nucleare, cum ar fi sistemul de rachete Aegis?”, a spus Weidel.

Conform spuselor sale, pentru a asigura pacea în Ucraina, trebuie luate în seamă și interesele de securitate ale Rusiei.

„Ei bine, prelungirea războiului și lansarea de drone chiar în interiorul teritoriului Rusiei, distrugerea rafinăriilor, precum și a locuințelor și clădirilor din apropierea Moscovei reprezintă o provocare uriașă. Vrem să punem capăt acestui război, iar atacurile cu drone ale unei țări împotriva unei alte țări care deține arme nucleare nu ajută la nimic”, a mai spus ea, adăugând că ar trebui pusă presiune pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski „pentru ca acesta să-și manifeste disponibilitatea de a pune capăt morții și acestei strategii extrem de riscante pentru întreaga Europă”.

Scutul de la Deveselu a fost instalat oficial în România în mai 2016 şi a devenit complet operaţional în octombrie 2017. În luna februarie a anului 2019, Rusia a cerut explicit SUA să distrugă scutul.

În anul 2022, președintele rus a vorbit din nou despre scuturile anti-rachetă din România și Polonia, despre care a afirmat că pot opera rachete Tomahawk, care ar putea fi lansate împotriva Rusiei.

„În România și Polonia sunt dislocate scuturile, iar acestea pot ține rachete Tomahawk. În scenariul acesta amenințările cresc exponențial și există riscul unui atac spontan împotriva noastră, cu rachete îndreptate către dușmanul NATO”, a spus Putin la acea vreme, într-un lung discurs televizat, în care a criticat Ucraina și a anunțat că recunoaște independența teritoriilor separatiste Lugansk și Donețk.

Citește și:

Scutul antirachetă de la Deveselu: cum funcționează, ce poate și ce nu poate intercepta

Cazul românului închis în Rusia. Ce arată o analiză Reuters a videoclipului și a dosarelor privind arestarea lui David Adrian Kercso

Editor : A.M.G.